遊戲實況直播主「魔理花Marika」有天使臉孔及魔鬼身材，同時也是位服裝風格百變的Coser，臉書追蹤人數目前已突破81萬人。魔理花憑可愛真性情凝聚高人氣，時而角色扮演超兇士官長、時而最強花魁，各種性感Cosplay令粉絲看得目不暇給；魔理花今(14)日分享了一張辣照，只見她身穿白色女神裝，雄偉的雪白UU中間竟出現一根手指，呈現「指叉球」的過激畫面，除讓網民喊羨慕鼻血噴爆外，也問是否為男友放閃視角。

魔理花今(14)日在臉書及IG分享美照，只見她頭戴金色中長假髮，身穿雅典娜風格的白色女神裝，搭配金色肩環及寬版金腰帶，將女神的柔美及尊貴感同時展現，而胸前則開寬鬆超大Ｖ領，展現她一貫傲人的雪白UU；但亮點不止於此，她的事業線部位竟出現一隻手指，看似男性的左手食指放在她雙乳間，這幅看似白色情人節放閃的「指叉球」畫面令網民暴動了。

魔理花寫道：「白色情人節快樂，沒有情人的話可以假裝自己是那隻手，我的（．人．）給你們溫暖」，單看文字是「括號裡面有兩點跟一個『人』字」，但稍微懂「ascii art」（字元畫）的網民當然一秒就看懂，這個「（．人．）」指的是魔理花胸前的魔鬼身材。

網民噴鼻血暴動讚道：「灰名的手手」、「暖呼呼的手」、「可惡羨慕（欸不是」、「我恨那隻手，哈哈哈哈哈」、「太香了，真的」、「好的，幻想中」、「我也要…」、「魔理花小姊姊情人節快樂」、「得到安慰了 嗚嗚嗚」、「阿花圓周率日(指3.14)快樂」、「你男友的手好爽喔」、「那隻手是誰」、「那隻手該判刑」、「剁手手」、「那隻手肥肥的不是灰名吧！」，3小時破7千讚，看來閃光身份也呼之欲出。

魔理花有一雙迷人大眼和高挺的鼻樑，五官看起來就像是精緻的洋娃娃，喜歡玩Cosplay的她，經常扮演成各種ACG（動畫、漫畫、電子遊戲）角色，性感、火辣的造型加上極為大膽的尺度，不時挑戰粉絲們的視覺感官，令網友們看得大呼過癮。