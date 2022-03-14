預期聯準會（Fed）本周開會將啟動升息循環、不過日本央行卻仍將維持鴿派立場，帶動美元兌日圓周一（14日）盤中再度刷新5年高價。

周一美元兌日圓一度升抵117.88價位，再次改寫2017年1月以來最高紀錄。歷經上周因俄烏危機所引發的市場賣壓，股市周一出現反彈、商品價格也有所回落，使得市場風險胃納獲得提振，也令日圓避險需求遭到削減。

此外本周適逢多國央行將召開決策會議，其中最受關注的Fed在周三（16日）例會結束後預料將宣布調高利率1碼。在同時日本央行依然不動於山，在美日利差拉大下，進而支撐美元走強。Fed主席鮑爾上周曾提到鑒於通膨不斷延燒，今年預料將有多次升息舉動。

巴克萊銀行認為，相對於Fed將開始升息，日本央行鴿派立場依然不減，將激勵美元兌日圓進一步走揚。

日本三菱日聯銀行（MUFG Bank）指出，儘管俄烏戰事對市場帶來新的變數，但不至於阻止Fed在本周進行利率調升。該銀行表示，除非俄烏衝突大幅緩和，否則美元應該會保持強勢。

ING外匯團隊補充，受到美債殖利率攀高，以及油價上漲對日本貿易造成衝擊，美元兌日圓升勢料將持續。美國5年期公債殖利率周一升破2％，創下歷史新高；另外10年期公債殖利率也升至2.04％，改寫1個月高點。另外英鎊周一仍在1.3046美元附近交易，繼續在16個月低點徘徊。英國央行周四也將開會，料將調高利率1碼。澳洲聯邦銀行（CBA）指出，英鎊何去何從將視美英兩國央行的會後聲明而定。不過該銀行也補充，雖然美英央行都將升息，但由於英國暴露在俄羅斯供應鏈的衝擊更甚於美國，使得英鎊賣壓沉重不減。

由於俄烏第四輪談判周一登場，在期盼這次談判能讓兩國戰事早點停火的樂觀氣氛帶動，歐元兌美元周一則小幅反彈到1.0953價位。