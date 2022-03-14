有名男子開啟擴音功能個別打給麥當勞、肯德基惡搞，此舉行徑遭網友罵爆。（翻攝自臉書爆廢公社）

臉書流傳一段32秒影片，一名男子將2支手機各自撥打給麥當勞和肯德基，並且開啟擴音，只見雙方女店員接起電話後立刻傻眼，並質疑雙方是否撥錯或按錯電話號碼，當雙方要公開撥過去的手機號碼時，男子隨即掛斷手機電話，開心的在屋內亂跳；網友見影片憤怒的表示「無聊當有趣」、「很幼稚，沒水準」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並轉傳一部32秒TikTok影片，他在貼文寫下「小胖真的很調皮」；影片中出現2支手機，分別撥打給台中某麥當勞與肯德基，並開啟擴音，首先聽見肯德基女店員發聲「您好」，後由麥當勞女店員發聲「請說」，肯德基女店員隨即「蛤」了一聲，麥當勞女店員則表示「我這邊是麥當勞，請問需要訂餐嗎」，肯德基女店員也語氣認真回應「我這邊是肯德基」，隨後，兩家速食店質疑對方是否撥錯或按錯電話，直到雙方要講出各自撥打過去的手機號碼時，便出現一名男子將2支手機趕緊掛斷，男子則很開心的在房子裡跳來跳去。

有名男子開啟擴音功能個別打給麥當勞、肯德基惡搞後，開心的屋內亂跳。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，引發大批網友憤怒表示「很幼稚，沒水準」、「人家速食店忙的要死無聊當有趣」、「只會造成別人的困擾」、「有夠沒品」、「自以為好玩！？有夠白爛」、「不要捉弄上班的人，這樣行為很沒素質」、「基本上不好笑，這樣糟蹋辛苦勞工」、「無聊當有趣，果然是父母白養」、「沒品至極」、「撥電話號碼的人超沒水準」、「這孩子的父母真可憐」、「謝謝你把臉PO出來，他們知道去找誰了」、「你家電話可能會被打爆」、「浪費人家時間好玩嗎」、「建議雙方公司封鎖該電訂購或是故意不出餐點讓該電空等！這樣我才會笑的出來！」。