以目前的社會風氣，女性穿低胸或露肚裝或許沒什麼，但對於較為保守的穆斯林國家，可能會惹來殺身之禍。一名20歲的伊拉克女網紅伊曼(Eman Sami Maghdid)，因在網路展現身材優勢，被17歲親弟「榮譽處決」開9槍喪命街頭。

根據《每日郵報》報導，伊曼是個外型姣好又會打扮的網紅，在TikTok平台擁有4.7萬粉絲，未料6日走在艾比爾市(Erbil)的路上，竟被1名男子連開9槍擊斃，事情曝光後引起社會譁然。當地警方調查後發現，兇手竟是伊曼年僅17歲的親弟弟。

據悉，警方尚未釐清兇手伊曼弟弟的殺人動機，但初步研判很有可能是「榮譽殺人案」（honour killing），由於伊曼常常穿著低胸、露肚裝，在網路上也是如此，弟弟可能覺得姐姐嚴重觸犯伊斯蘭教義，並給家族增添恥辱，才會憤而行兇。

事實上，伊曼有段身不由己的故事，12歲被迫童婚，離婚後終於重拾自由，在TikTok平台分享生活，並在鏡頭前穿著能襯托好身材的服裝、使用十字架等飾品，即便牽動到當地社會敏感的神經，還是擁有不少粉絲力挺，支持她勇敢走出屬於自己的路；而伊曼過世的前後，正好逢國際婦女節，因此受到伊拉克民眾的熱議，根據慈善機構SEED基金會統計，伊拉克2021年就有10名女性死於「榮譽處決」，將持續追求男女平權、提倡反家暴。