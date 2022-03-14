今年以來美元表現強勢不僅重創美股，也開始引發企業擔憂獲利恐將遭到匯損侵蝕。

年初以來美元指數已經強漲3.3％。然而推升美元升勢的主要原因就是全球投資者憂心，俄羅斯入侵烏克蘭恐將引發更大規模的戰爭，在市場不安氣氛充斥下，掀起資金大幅湧向例如美元等的避險資產。

即使大規模戰爭並沒有如預期發生，但由於俄烏戰爭正切斷商品供應、使得通膨恐會再度惡化、也將導致全球消費者開始緊縮荷包。當中又以經濟疲弱國家與營運不穩的企業受創最重。

加拿大皇家銀行（RBC）表示，就歷史經驗來看，當美元大幅走強，股市多傾向走低。根據RBC的統計資料顯示，美元的年升幅若為8.4％，意味標準普爾500指數應該會落在目前價位附近交易。假若美元持續走強，標普指數出現跌勢加大的情況則一點也不令人意外。

Hightower Advisor投資顧問公司投資長林克（Stephanie Link）指出，美元持續表現強勁，對股市的衝擊也將愈發明顯。然而強勢美元不僅會拉低股市與拖累經濟成長，也將對企業獲利造成傷害，特別是業務重心放在海外的企業，在面臨獲利轉換成美元時，將不可避免遭遇匯兌損失。

這也使得企業開始感到擔憂。RBC的統計指出，近來已有多家企業提到美元走強所帶來的衝擊。資料顯示，過去3個月來標普500大企業在法說會上提及「匯率逆風」一詞將近有25次，至於在去年10月底結束的該季，當時企業提到該詞的次數幾乎為零。

然而菲利普莫里斯（Philip Morris）就是美元升值的受害者之一。它曾在去年12月將每股獲利預測調降約7％，當時它所持的理由就是美元升值，使得企業獲利遭到侵蝕。