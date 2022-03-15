俄羅斯總統普丁因為揮軍入侵烏克蘭，遭歐美多國凍結其在海外的資產，但普丁的財產有多少似乎是個謎，外界只知道他是世界最有錢的領導人之一，有金融專家曾估計其身家高達2000億美元，直逼全球首富馬斯克。

根據克里姆林宮的公開資料，普丁年收入約14萬美元，名下有3輛汽車、1輛拖車以及2間分別為22坪和50坪的公寓。但普丁的實際財產不只於此，據傳位在黑海的巨大莊園、斥資10億美元建造的「普丁宮」 、一艘名為Graceful的豪華遊艇都是普丁所有。

《財星》雜誌報導，外界對普丁身家的估算差異很大，俄國異議人士貝科夫斯基（Stanislav Belkovsky）2012年以普丁持有的油氣龍頭Gazprom、Surgutneftegas股票估算，其資產淨值達700億美元。瑞典經濟學家、《俄羅斯裙帶資本主義》作者艾斯蘭德（Anders Aslund）則估算，普丁資產約介於1000億至1500億美元之間。

美國避險基金經理人布勞德（Bill Browder）2017年在國會作證時稱，普丁的財富可能多達2000億美元，如果屬實，他比亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）更富有。

也有專家認為，想算出普丁到底多有錢無疑是畫錯重點，因為他控制俄羅斯大部份經濟，流亡的俄國富豪浦加契夫（Sergei Pugachev）表示，普丁認為俄羅斯所有的一切都是他的，想計算出他的財富根本不可能辦到。