足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達500倍，場場都可以「單場」投注，對於有把握的場次可以「包牌」來增加中獎機會，也可以「串關」投注，高賠率連續相乘的結果，賠率就可以高達千倍或萬倍，如果中獎，獎金往往都相當可觀，廣受大家的喜愛。

他包牌投注足球「正確比數」 抱60萬獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球「正確比數」說明。(台灣運彩提供)

包牌玩法。(台灣運彩提供)

2/4(五)農曆春節期間高雄鳳山的投注站就有1位購券者「包牌」投注4張足球「正確比數」，每張2,400元，結果4張全部都中獎，開心抱回60萬元獎金。他挑了二場足球比賽進行正確比數「包牌」投注，分別是德國乙級足球聯賽的「因格斯塔特Vs. 紐倫堡」以及德國甲級足球聯賽的「波鵬Vs.柏林赫塔」，他尤其看好「因格斯塔特」能夠以大比分勝出「紐倫堡」或打平，所以他「包牌」投注「因格斯塔特」勝出的正確比數選項也比較多，包括5+：0、5+：1、5+：2、4：0、4：1、4：2、4：3、3：1、3：2以及3：3等，共4張彩券，每張包8注，每注300元，每張投注金額2,400元，總共9,600元，賠率介於80倍至500倍之間，每張可能中獎金額為24,000元至150,000元之間，如果有任何1張中獎，不是回本小賺就是高倍中獎大賺，最後比賽結果「因格斯塔特Vs. 紐倫堡」5：0，「波鵬Vs.柏林赫塔」1：1，他買的4張彩券都有1注300元包中「因格斯塔特Vs. 紐倫堡」5+：0賠率500倍中獎15萬元，讓他一次中4張開心抱回總獎金60萬元。

彩迷包牌投注正確比數一覽表第一張票。(台灣運彩提供)

彩迷包牌投注正確比數一覽表第二張票。(台灣運彩提供)

彩迷包牌投注正確比數一覽表第三張票。(台灣運彩提供)

彩迷包牌投注正確比數一覽表第四張票。(台灣運彩提供)

從他的4張投注內容可以整理出2個眉角，1.他都是鎖定強弱懸殊的對戰組合。2.每張投注都有5個大分差的選項「4：0」、「4：1」、「4：2」、「4：3」以及「5+：0」，再搭配其他3個可能中獎的選項進行「包牌」，提高中獎機率。運彩足球「正確比數」玩法賠率高，天天都有開盤，如果有看好的場次不妨可以試試「包牌」投注，或許你也可以跟高雄的那位幸運兒一樣，開心抱回大獎。

整理出2個眉。(台灣運彩提供)

「包牌」投注足球「正確比數」抱回60萬獎金一、二張彩票。(台灣運彩提供)