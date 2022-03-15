30歲的上班族小戴老是覺得口乾，一天喝了超過五公升的水，還是解不了渴，甚至嘗試青草茶、養肝茶等，但卻一點效果也沒有，每天還得不停跑廁所，經中醫調理，飲水量逐漸恢復正常，終於擺脫水桶人生。

●中醫將口乾分三面向 外因多與感染有關

亞洲大學附屬醫院中醫科中醫師陳書怡表示，口乾是一個主觀的症狀，一般若排除腹瀉、嘔吐、運動後大量水分流失、水分補充不夠等情況後，會將口乾的原因歸納為外因、不內外因、內因等三個面向。

外因部分，常見在急性或是慢性的感染，像是感冒症狀發作的前一天，就會覺得特別口乾，一直想要灌水；或者是慢性胃潰瘍的患者，容易有口乾、口臭的症狀；另外癌症患者接受放射線治療，會導致黏膜或是神經受損，無法產生足夠的口水分泌，也會導致口乾舌燥，甚至還會有鼻腔或口腔出血的可能。

●不內外因常見藥物、飲食引起 導致體內慢性發炎

至於不內外因則是常見藥物或肥甘厚味飲食引起，如鎮靜安眠藥、利尿劑，以及過敏患者使用的抗組織胺藥物，甚至是賀爾蒙藥物等也都必須列入考量，而油膩、香甜、味道濃郁、酒精等食物，屬於濕熱之品，也會讓體內處在慢性發炎的狀態，例如糖尿病常是口乾的原因。

●壓力影響身心 也易出現口乾舌燥

最後則是內因部分，陳書怡中醫師解釋，現代人生活壓力大，受到自身體內狀況影響，容易誘發身體內的免疫力以及內分泌系統的紊亂，像是甲狀腺亢進、尿崩症或是自律神經系統的失調，讓交感神經處於亢奮的狀態，使代謝後的產熱增加，也會出現口乾舌燥的情況。

●口乾應尋求醫師協助 勿信民間偏方

陳書怡中醫師提醒，現代醫學在水份的攝取以及排出方面，有非常明確的計算方式，若感覺到口乾舌燥之時，應尋求專業合格的醫師診治，千萬不可自行服用不明的藥草汁，以免延誤病情，平時也應適度的運動與正常的作息，避免身體過度耗損、機能退化，才能維持好的身體狀態。