「有人昏倒了！趕快打119！」寧靜的圖書館裡突然出現一陣騷動。二十多歲的李同學是位博士生，當時正在準備畢業論文，壓力非常大，飲食也不正常，甚至因解出大量血便，而昏倒在圖書館。送到急診室後，狀況相當不穩定，於是住進加護病房。

內視鏡檢查發現李同學的腸子潰爛地非常厲害，並且進一步檢查確診為發炎性腸道疾病。，臺中榮民總醫院胃腸肝膽科張崇信醫師回憶，「當時使用了生物製劑控制腸道發炎，經過一段時間的治療，才脫離險境。後續的追蹤顯示，他腸道黏膜逐漸癒合，狀況很穩定，也已經順利畢業、就業。」

●持續腹瀉，離不開馬桶超困擾

對發炎性腸道疾病患者而言，相當困擾的就是不斷腹瀉，且經常都是血便，張崇信醫師指出，有些患者一個小時要跑好幾次廁所，甚至無法離開馬桶，所以沒有辦法外出工作。而且，持續解出血便，還會伴隨貧血、頭暈的狀況，也讓患者非常害怕。

部分發炎性腸道疾病病友即使沒有嚴重的腹瀉、血便，光是腹痛、吃不下，也會讓人一直消瘦下去，體力越來越差。

由於發炎性腸道疾病的初期症狀不具特異性，不容易被診斷，因此患者往往會經歷很多家醫院，卻無法獲得答案，拖到最後甚至需要接受手術，非常棘手。

腸發炎(圖/照護線上提供)

張崇信醫師說明，發炎性腸道疾病患者在接受治療前，需要接受一系列檢查，確認疾病範圍、嚴重度；確認是否有感染，例如巨細胞病毒、結核菌、細菌、厭氧菌等；確認是否有腫瘤，例如腸子的淋巴癌；並確認是否有腸道外症狀，例如眼睛、關節、皮膚、膽道、肝臟等。醫師會綜合各項資訊，選用合適的藥物組合。

●腸道發炎就像火燒厝 及早撲滅不能等！

治療發炎性腸道疾病時，很多病友會誤以為只要肚子不痛、沒有拉肚子、能夠吃東西就夠了，但是在臨床症狀緩解後，患者的腸道其實還在發炎，張崇信醫師強調，因此需要持續追蹤，包括抽血檢驗發炎指數、檢驗糞便的鈣衛蛋白，也可以做小腸超音波、腹部核磁共振攝影、小腸鏡、大腸鏡、膠囊內視鏡等，利用各種工具來評估治療成效。

針對較輕微的發炎性腸道疾病患者，可使用傳統藥物，張崇信醫師解釋，5-ASA抗發炎藥物，對潰瘍性結腸炎的效果比較好，但對克隆氏症的效果就不甚理想，可能需要接受免疫抑制劑治療。類固醇可抑制發炎，但是只適合短期使用。

「針對中重度發炎性腸道疾病患者，儘管使用免疫抑制劑治療，但是腸道黏膜完全癒合的機會，恐怕也不到一半，」張崇信醫師說，「我們會建議提早使用生物製劑，以避開免疫抑制劑跟類固醇可能產生的副作用，並讓腸道黏膜癒合，內視鏡看起來完全正常。相較於傳統藥物，生物製劑幫助腸道黏膜癒合的機會可以從20%提高到60%，甚至80%。」

腸發炎評估(圖/照護線上提供)

腸道黏膜癒合對患者非常重要，如果腸道黏膜沒有癒合，長期處於發炎的狀況，便可能有反覆出血的狀況，甚至腸穿孔、形成瘻管而需要緊急手術。發炎性腸道疾病病友如果放任腸道反覆發炎、癒合，罹患大腸癌的風險是一般人的好幾倍。

中重度發炎性腸道患者常會使用免疫抑制劑，可能增加感染的風險，張崇信醫師說，有些患者會反覆鼻竇炎、中耳炎、泌尿道感染，而需要調整免疫抑制劑，如此一來容易影響病人規則服藥的意願。相對而言，如果可以提早在適當時機，讓適用的病友使用生物製劑，有助減少因使用免疫抑制劑、類固醇而帶來的副作用，而且越早把疾病控制下來，對患者預後越有幫助。

生物製劑大致可分成兩大類，腸道專一型與全身型。腸道專一型生物製劑可抑制淋巴球進入腸道組織，於腸道發揮抗發炎的效果，副作用較少；全身型生物製劑可抑制發炎介質作用，有助改善腸道外症狀。

(圖/照護線上提供)

「大腸、小腸在發炎的時候，很像火燒房子。」張崇信醫師舉例，「如果慢一點滅火，就算最後火都滅掉了，房子大概也不能住了。長期發炎將使腸子壞死、狹窄，需要手術切除，是非常遺憾的事。」

張崇信醫師強調，病友如果能夠長期治療，讓病情穩定、黏膜癒合，生活可以自理，像一般人一樣工作與旅遊。反之，如果在症狀緩解後擅自停藥，導致疾病惡化，各種併發症的風險就變得非常高。

●貼心小提醒

發炎性腸道疾病對身心影響很大，一定要積極追蹤治療。張崇信醫師叮嚀，由於患者多是青壯年，如果有懷孕計畫，或是已經成功受孕的時候，請與醫師討論藥物調整、營養補充等問題。跟傳統藥物比起來，現在已經有多種生物製劑，讓治療上有更多選擇。若能達到腸道黏膜癒合，可大幅提升生活品質，也可降低出現併發症的風險，減少需要手術的機會！