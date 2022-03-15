從上一版《從現在開始，帶孩子遠離過敏》一書到這次的全新修訂版，中間相隔了七年之多。過去這些年，我一直想要更新本書「異位性皮膚炎」這個章節的內容。

隨著醫學日新月異，異位性皮膚炎的研究不斷推陳出新，許多舊的照顧方式被淘汰，新的藥物登場，還有異位性皮膚炎的基因檢測，都不在舊版書中，每次想到就頭皮發麻。

終於有機會在本書全面更新內容，讓異位性皮膚炎孩童的家長，能先瞭解最新的異膚照顧趨勢，請大家照著新版的作法來照顧異膚孩子喔！

五項照顧異位性皮膚的「新觀念」

1.先長後短，完整治療二至十六週：

異位性皮膚炎不像一般的兒童疾病，一般疾病可以藉由外觀、抽血指數、儀器測量來評估治療時間。但異位性皮膚炎不一樣，急性期的發炎發紅明顯可見，雖然擦藥後雖然發炎消退，治療卻不能就此結束。因為在眼睛看不見的皮膚之下，免疫系統的混亂還沒平靜下來，乾燥的肌膚也還沒修復，病人常常因為太早停止治療，而很快的又進入發炎的惡性循環。

因此對於中度以上（見本章第四節或下載文末介紹的App評估嚴重度）異位性皮膚炎的患者，要有「先長後短」的完整治療觀念： 「先長」，代表先每日塗藥，即便泛紅發炎已退去，仍不要停止塗藥，持續約一至三週；「後短」，代表後期改為每週兩天（週六＋週日）塗藥，即便泛紅發炎已退去，療從則兩週至十六週不等。

「先長後短」完整治療，不僅減少異膚復發機率，而且由下圖可知，先長後短的整體用藥劑量反而更低，長期來說副作用也更少。

(圖/親子天下提供)

2.類固醇藥膏，一天塗一次就夠了：

這麼多年來，我只要開類固醇藥膏，都是跟家長說一天塗兩次。但是根據最近的研究顯示，類固醇藥膏一天塗兩次，和一天塗一次，其實效果差不多，卻可以減少不必要的副作用。

3.鈣調磷酸酶抑制劑藥膏(TCIs)、磷酸雙酯酶4型抑制劑(PDE4)年齡下修，順位提前：

這麼拗口的中文藥名，容許我就用英文「TCI 藥膏以及PDE4 抑制劑藥膏」來稱呼他吧！以前有人稱之「非類固醇免疫調節劑」，但現在藥膏選項愈來愈多，這種稱謂恐怕將來會讓人感到困惑。

TCI 藥膏包括「普特皮軟膏」、「醫立妥乳膏」，它們不是新藥，早已上市二十年了。剛開始各國對這兩種藥膏，都設下年齡限制，並存有可能致癌的疑慮。但二十年後，發現上述的疑慮並不存在，因此可使用年齡也不斷下修，目前美國FDA 通過可使用在兩歲以上幼兒，甚至許多文獻報告指出，「醫立妥乳膏」也可使用在三個月以上嬰兒。

除了TCI 藥膏之外，在2021年衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）也核准了非類固醇外用藥膏「PDE4 抑制劑」，可適用於年齡三個月以上的輕度及中度患者。

有了這兩種非類固醇藥膏武器，TCI 藥膏與PDE4 抑制劑藥膏的好處多多，它既沒有類固醇的副作用疑慮，不會有皮膚變薄的問題，可以用在臉上、眼皮上，各種皮膚縐折處，長期使用也不用太過擔心，在輕度的異位性皮膚炎患者，甚至可將順位提前，當作第一線的外用藥膏。

4.對於嚴重的異位性皮膚炎患者，毋須保留新武器：

目前有很多免疫抑制的新藥，治療嚴重異位性皮膚炎患者時，與其慢慢搓、慢慢磨，把病人的自信心和耐心都摧毀，不如精銳盡出，將發炎反應快速冷靜下來，新、舊武器都用上，之後再隨著病況改善逐漸減量。

5.給病人魚，不如給他釣竿：

照顧異位性皮膚炎患者，重點不是讓病人每週來拿藥，而是衛教。讓家人或病人認識自己的過敏疾病，理解照顧的ABC 步驟，根據病況即時調整用藥，這是現代異位性皮膚炎孩子家長必須學會的。

在本章開始之前可以先下載一個APP：PO-Scorad，根據指示輸入後可以得到一個POSCORAD分數，以利區分後面照護程度的嚴重程度，也可以做為和醫生溝通的依據。

(本文摘自《從現在開始，帶孩子遠離過敏》/親子天下)

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連續兩年奪得「台灣醫療報導奬」的黃瑽寧，以最新的科學研究為基礎，更新兒童過敏用藥與照護方法，讓居家抗敏同步跟上最新醫療發展。

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【作者簡介】黃瑽寧

基督徒，育有一子一女。台大臨床醫學博士，現為馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師、《親子天下》雜誌專欄作家、童書作家、好消息電視台《愛+好醫生》節目主持人、前任衛生福利部疾病管制署諮詢委員。

曾榮獲2014博客來年度十大暢銷作家，著有《安心做父母，在愛裡無懼》、《黃瑽寧醫師的第一套劇本式繪本：阿布與小樂系列》、《發燒免驚！搞懂流感、腸病毒，小兒生病不心慌》、《從現在開始，帶孩子遠離過敏》、《輕鬆當爸媽，孩子更健康》、《身教》等書。並於2020與2021年奪得「台灣醫療報導獎」。