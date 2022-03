20年來你的電話有換嗎?近期娛樂圈最熱的消息無非是大S與韓國酷龍樂團成員具俊曄透過一通電話促成舊情復燃,更敲定婚姻大事,許多網友描述整個過程如同電視劇一般浪漫。本次藉由整起故事來學結婚、離婚、分居、與登記等婚姻大小事的英文吧!

台灣藝人大S(Barbie Hsu)去年離婚的消息傳到前男友具俊曄的耳中,男方便找出大S二十年前的電話號碼並表達了愛意,雙方為了能夠提早相聚而在電話中決定結婚,讓男方可以配偶的身份來台,並在隔離後與女方相聚。

對女方而言這是第二次婚姻,也就稱為再婚(second marriage)。女方的前夫是著名企業家(entrepreneur)與餐廳經營者(restauranteur)汪小菲。

Morris Chang is arguably the most famous entrepreneur in Taiwan.(張忠謀可以說是台灣最著名的企業家。)

與婚姻相關的各種英文

結婚之前通常會先求婚,而求婚就是提出一個共同參與婚姻的提案,所以動詞使用propose。求婚的英文有兩種用法,第一種是A向B求婚,因為有「指向性」,所以介係詞用to;第二種則是直接表示求婚這件事情,因為是個提案,所以接受這個提案就要使用動詞同意(agree)。

John proposed to Mary.(John向Mary求婚。)

John proposed marriage. Mary agreed. (John求了婚,Mary同意了。)

求婚之後若對方同意就會進入下一個階段──結婚(marry)。這邊要特別注意,如果使用被動動詞,就要加上介係詞to;主動語態則不需要使用介系詞,嫁娶同字。

Mary has married John. (Mary與John結婚了。)

Mary is married to John. (Mary嫁給了John。)

結婚之後要完成法律程序就得去「登記」,意思就是把自己的資料「註冊」在政府系統中,所以動詞用register,在多益測驗(https://bit.ly/3KEedNQ)中經常出現。

Please visit the city government if you want to register a marriage. (若您想要登記婚姻,請造訪市政府。)

The registration of marriage can usually be done within an hour. (婚姻登記通常可以在一小時內完成。)

除此之外,現在除了結婚、登記夫妻關係,也可以登記「伴侶關係」,通常用於非制式的一夫一妻婚姻中,英文為civil partnership「法定伴侶關係」,同樣享有法律與稅制上的福利。

Many same-sex lovers would love to register a civil partnership to better protect each other along the way.(許多同性戀人都希望登記伴侶關係,以便在人生路上更好地守護彼此。)

如果一對佳偶在婚姻的路上遇到困難,需要給彼此一些喘息的空間,但又還不想結束婚姻,通常會選擇先分居(separate)一陣子。

The couple is filing for separation.(該對夫妻正申請分居。)

After years of quarrels, John and Mary are separated.(在數年的爭吵後,John與Mary分居了。)

若分居之後還是覺得雙方不適合再繼續維持婚姻,那就只好選擇離婚。離婚(divorce)源於拉丁文divertere,字根「divert」的意思就是換一條路走。申請離婚的動詞不是用apply,因為已經在婚姻狀態中,要用「備查檔案」的file。

Mary and John are divorced. (Mary與John已離異。)

Mary filed for divorce after a decade of marriage.(Mary在與John的十年婚姻後提出離婚。)

離婚在法律上的正式說法為the dissolution of marriage,名詞dissolution是從動詞dissolve「溶解、裁撤」而來,若要用動詞描述則可說The marriage is dissolved。但以上是法律用語中的正式說法,一般生活中大多不太會使用。

閃婚、舊愛怎麼說?

本次有如偶像劇般的故事情節也讓幾個單字再次受到矚目,例如雙方閃婚(whirlwind romance)用龍捲風來表示,其他也有blitz marriage、flash marriage等說法。

除此之外,不少人也提及雙方20年後再次戀愛並結為夫妻,印證了舊愛還是最美,所以舊愛的「愛火」就稱為old flame。

Barbie has married her old flame after two decades.(大S在二十年後嫁給了舊愛。)

具俊曄也從大S前男友的身分轉為丈夫,前男友的英文是former boyfriend或ex,ex也可用於表示前夫或是前妻的概念。

在疫情使得人與人必須保持社交距離的此刻,讓我們祝福在亂世中依然相信愛情的故事吧。

【多益模擬試題】

1. _________ her number, Koo Jun-yup made the call without any hesitation.

(A) Find

(B) Found

(C) Finding

(D) Finds

2. Had they not become husband and wife, Koo Jun-yup _________ to fly to Taiwan and reunite with Barbie.

(A) would not have been able

(B) would not be able

(C) would have been able

(D) would be able

解析:

1. 正解為(C)。句意「找到了她的號碼後,具俊曄毫不遲疑地打了電話。」本題是分詞構句的經典題型,具俊曄是「主動」找到電話,需使用現在分詞。故(C)為正確答案。

2. 正解為(A)。句意「若他們沒有成為夫妻,具俊曄就無法飛來台灣與大S相聚。」前句由had開頭為過去假設,主要子句需要使用should/would/could/might加上完成式,(C)、(D)語意皆不合。故(A)為正確答案。

文/李海碩