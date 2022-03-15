陽明海運周一（14日）公布股利政策，擬配發20元的股利，配發率約41%，配息達到法人預估高標。在此同時，陽明大股東台驊控股公告，賣出長榮、陽明持股，合計獲利高達約3.8億，掀起網友一番熱議。

本周進入航運超級財報周，貨櫃三雄將自本周開始公布去年財報及股利政策，14日由陽明首開董事會，去年每股稅後淨利48.73元，擬配發20元的股利，配發率約41%，若以14日132.5元收盤價來計算，殖利率約15%，周二（15日）將由長榮海運接棒。

陽明的大股東台驊控股最新公告顯示，自2021年12月28日至2022年3月14日期間，以126.29元處分2800張陽明海運持股，總交易金額3.53億，處分利益約1.39億元；另外，還以156.06元處分2205張長榮海運持股，總交易金額3.44億元，處分利益約2.41億元，累計獲利約3.8億元。

消息一出，引起網友熱烈討論，台驊長期持有航運股，且持股成本極低，此次獲利了解羨煞眾網友，「賺爛了」、「高割離席，賺爛」、「都賣在不錯的價位，算厲害」、「股利新聞前賣掉，有頭腦」。

另外，有網友挖出當初台驊控股董事長顏益財曾說過的「一張不賣，奇蹟自來」的口號，驚呼「不講江湖道義」、「一張不賣，一賣千張」、「當初說的一張不賣？」、「兩千不等於一，沒說錯呀」、「一張不留，奇蹟自來」。

台驊上周召開董事會，顏益財表示，公司陸續持有約1.55萬張陽明股票，其中1萬張為當初陽明私募時以每股10.48元買進，另外還有5500張為2017年增資時以12元買進，而這些都屬於長期投資，除此之外還有3000張則是列為短期投資。