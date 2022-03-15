烏克蘭總理史米加今天表示，俄羅斯總統普丁在歐洲中心發動一場全面戰爭，這可能變成第三次世界大戰，呼籲歐洲理事會國會議員大會將俄羅斯逐出組織。

歐洲理事會國會議員大會（Parliamentary Assembly of the Council of Europe，PACE）今明2天在法國史特拉斯堡召開特別會議，討論當前俄羅斯侵略烏克蘭情勢以及是否應採取措施。

原本今天大會開幕將邀請烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）視訊演講，但隨後通知因緊急及不可抗因素取消，改由史米加（Denys Shmyhal）下午連線，向來自各國的國會議員發表談話。

史米加告訴大會「普丁已經在歐洲中心發動了一場全面戰爭，這可能變成第三次世界大戰」。指今日烏克蘭人民的生命每分每秒都正受到侵害。

他呼籲歐洲，回應必須強硬，烏克蘭要求大會做出決定，立即將俄羅斯逐出組織，因俄國不能留在這個以生命做為最高價值的歐洲大家庭，俄國必須停止侵略，這不僅是為了烏克蘭，而是為了整個歐洲。他的談話受到現場熱烈掌聲。

歐洲理事會1949年成立於法國史特拉斯堡，是歐洲歷史最悠久的政治組織，宗旨是維護人權、自由、民主、法治等制度，目前由47個成員國的國會議員所組成，其中27個是歐洲聯盟成員國，其它尚包括俄羅斯、烏克蘭、英國及土耳其等國。

自俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，歐洲理事會已對俄國祭出暫時停權決定，預計在明天可能對俄羅斯在組織的去留做出決定。但該組織成立逾70年以來還未有國家遭逐出。

歐洲理事會在2014年因俄國兼併克里米亞半島（Crimea）並支持烏克蘭東部分離主義戰爭，決議限制俄國在大會的活動，剝奪其投票、領導各委員會，以及參與歐洲理事會領導機關運作的權利，但俄羅斯並未離開組織。

隨後在2019年歐洲理事會國會議員大會上，通過決議恢復俄國在組織的所有權利，當時烏克蘭代表團退席抗議。（編輯：張佑之）1110315