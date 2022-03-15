一名美國官員透露，美國今天告訴北大西洋公約組織（NATO）盟邦和若干亞洲國家，中國已表示，願為俄羅斯提供軍事和經濟援助，以支持俄軍在烏克蘭的作戰行動。

不願具名的這位官員說，這項消息是以外交電文的方式發出，並由情報官員遞送，其中指出，中國預期將否認有此計畫。（譯者：張佑之）1110315