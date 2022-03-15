消息指美告訴盟邦 中國願軍援俄國攻烏 03:562022/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名美國官員透露，美國今天告訴北大西洋公約組織（NATO）盟邦和若干亞洲國家，中國已表示，願為俄羅斯提供軍事和經濟援助，以支持俄軍在烏克蘭的作戰行動。 不願具名的這位官員說，這項消息是以外交電文的方式發出，並由情報官員遞送，其中指出，中國預期將否認有此計畫。（譯者：張佑之）1110315 桃園千里苦行遇上美福倉儲火災 羅智強曝在地人痛苦心聲 這威脅太恐怖 美1個月花逾5700萬保護蓬佩奧和前幕僚 #中國 #告訴 #盟邦 #指美 #軍援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 名家觀點》俄烏衝突 助力美歐聯手制華態勢 11:322022/03/14 兩岸 美重話警告 陸若援俄攻烏絕對要面臨後果 07:382022/03/14 國際 烏俄進行第4輪談判 烏克蘭代表稱雙方溝通困難 20:432022/03/14 國際 美在羅馬會議將警告中國 協助俄羅斯會面臨經濟制裁 17:152022/03/14 兩岸 F-35大客戶現身 因俄烏戰爭硬起來 它要買35架 15:182022/03/14 軍事 俄德法元首通話無果 美國續供烏防衛武器 04:102022/03/14 國際大事 時論廣場》拜登「外不王」的後果（周天瑋） 21:052022/03/14 時論廣場 時論廣場》尹錫悅戰略清晰路線的挑戰（洪奇昌） 21:062022/03/14 時論廣場 CNN：俄羅斯已向中國請求軍事、經濟援助 14:212022/03/14 國際 美稱散布「生物安全假消息」支持俄羅斯 陸外交部回應了 16:392022/03/14 兩岸 烏克蘭突然做一件事 郭正亮：俄羅斯萬萬沒想到 23:302022/03/14 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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