美國在俄羅斯入侵烏克蘭之後，對俄羅斯總統普丁身邊的親信及家人實施制裁，多位執掌俄羅斯銀行與重要企業的超級富富們也被列入制裁名單。這些超級富豪掌握國家的金融與產業命脈，與普丁形成利益共生結構。他們多年來將資產分散到國外，在這次制裁中大量地遭到扣押。不過專家認為，扣押這些富豪的財產無法改變普丁的烏克蘭政策，但可以讓他的財政更加困窘，長遠下來可以削弱普丁 的權力基礎。

俄羅斯寡頭梅尼成科的豪華遊艇，有機械與風帆兩種動力，外型非常夢幻 ，美不勝收 。（圖／推特@nexta_tv）

俄羅斯是一個貧富差距極大的國家，2021年GDP僅為1.77兆美元，略低於中國廣東省。據《富比士》雜誌統計，去年該國的億萬富翁人數增至117人，財富共計5840億美元，淨資產約占俄羅斯國民資產的一半，也佔該國GDP總量的1/3，他們的財富遍佈在英國、瑞士、賽普路斯和許多歐洲的銀行。富豪們在英國或其他西方國家有多重國籍，這使得要扣押這些人的財產面臨更多的法律難題。

買下切爾喜足球俱樂部的羅曼．阿布拉莫維奇，擁有124億美元資產。圖為他所擁有的140公尺長的太陽號豪華遊艇。（圖／@TRTWorldNow）

普丁自併吞克里米亞之後，曾警告這些俄羅斯超級富豪們要防範西方國家的制裁，必須對資產做好保護措施，但也確實沒想到美歐等國會祭出這種史無前例的制裁方式，讓富豪們措手不及。這些身價數百億美元的超級富豪生活窮奢極侈，部份富豪個性低調、行蹤神秘。他們被扣押的財產中，最惹人注目的是超級豪華遊艇與豪宅，長期以來是媒體喜好報導的對象。

阿里謝．烏斯曼諾夫(圖右）淨資產達176億美元，主要經營採礦與電信業，目前掌控俄羅斯第2大移動電信網路公司MegaFon。（圖／推特@JackJacksharpe5）

提到俄羅斯寡頭，一般人很容易想到倫敦的豪華別墅、鍍金賓利汽車或地中海的超級遊艇。例如阿里謝．烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov），《富比士》估計其淨資產達176億美元，主要經營採礦與電信業，目前掌控俄羅斯第2大移動電信網路公司MegaFon。他有一艘長達150公尺的著名超級遊艇迪爾巴（Dilbar），正在漢堡進行改裝，可能遭到扣押。他的海外資產多數在英國，例如最近以7億美元出售的兵工廠足球俱樂部股份，位於倫敦價值3億美元的別墅與豪宅則已被英國政府凍結。

羅曼．阿布拉莫維奇（左）擁有124億美元資產，包括英國切爾喜足球俱樂部與2艘超過140公尺長的超級遊艇日蝕號（Eclipse）與太陽號（Solaris）。（圖／路透）

另一位買下切爾喜足球俱樂部（Chelsea FC）的羅曼．阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）也是俄羅斯最引人注目的億萬富翁之一，擁有124億美元資產，他雖尚未列入制裁名單，但可能後續名單會補上。他已先行宣布要以30億英鎊出售切爾喜足球俱樂部，另外於肯辛頓花園的房子也正以1.5億英鎊出售。他是前俄羅斯總統葉爾辛時代的商業寡頭之一，擁有西伯利亞石油公司，手中有2艘超過140公尺長的超級遊艇日蝕號（Eclipse）與太陽號（Solaris），遊艇可搭乘上百名名乘客和船員，配備直升機停機坪、網球場、游泳池和大量豪華客房。他的家人與前美國總統川普一家非常熟稔，近年來持續出售資產並淡出英國，還改用以色列護照。

與普丁關係相當密切的奧列格．德里帕可薩（前右）爭議性極大，他以謀殺、勒索、賄賂、洗錢等組織犯罪手法掠奪製鋁工業資產。（圖／Sputnik)

與普丁關係相當密切的奧列格．德里帕可薩（Oleg Deripaksa）則是靠俄羅斯最大宗的金屬產業鋁工業而發跡，他以謀殺、勒索、賄賂、洗錢等組織犯罪手法掠奪資產，曾擁有高達280億美元的資產，但2008年金融海嘯受到重創，目前資產估計在30億美元左右。個人擁有一艘豪華遊艇克麗奧女神(Clio)，在英國也有多豪宅。

受制裁的普丁親信中最神秘也可能是影響力最大的是伊果．謝欽（右），資產數額不明，歐盟稱他是普丁「最信任，最親密的顧問與好友」。（圖／路透）

受制裁的普丁親信中最神秘也可能是影響力最大的是伊果．謝欽（Igor Sechin），資產數額不明，歐盟稱他「與普丁關係持久深厚」，是普丁「最信任，最親密的顧問與好友」，不過他的背景神秘，外界所知不多，有可能來自於特務組織格別烏（KGB）。他在普丁擔任總理時曾擔任副總理，目前掌管俄羅斯石油公司。他作風低調，但第2任妻子不斷地在網上發布她在遊艇上的照片，被法國人查到該遊艇是名為「真愛」（Amore Vero）的豪華遊艇，後來這第2任妻子沒多久就離婚了。

傳為對普丁最有影響力的伊果．謝欽擁有的豪華遊艇，因為第2任妻子不斷把照片發布到網上而曝光。（圖／推特@RussianYatch)

普丁還有幾個親近的商業寡頭分別掌管俄羅斯的重要產業，一位是掌管國營俄羅斯天然氣公司的阿列克謝．米勒（Alexey Miller），他是普丁早年的老同事。另2位則是俄羅斯最大私人銀行阿爾法銀行的所有人彼得．阿文（Pyotr Aven）和米哈爾．弗里德曼（Mikhail Fridman），分別有48億美元與126億美元的資產，他們都在倫敦擁有價值數千萬英鎊的大型豪宅。

俄羅斯超級富豪的遊艇內裝極為豪華，這艘遊艇據稱價值5億3千萬美元， 現在已被意大利政府扣押。（圖／推特@solinas_diego）

曾在2014年俄羅斯吞併克里米亞後參與制定莫斯科制裁計畫的前美國官員丹尼爾．弗里德（Daniel Fried）認為，對這些寡頭財閥的制裁不太可能讓普丁改變其 烏克蘭政策。美國公共政策研究機構美國發展中心資深院士馬克斯．伯格曼（Max Bergmann）亦贊同此一觀點，他認為所有俄羅斯財閥的財產根本都在克里姆林宮的控制下，不太可能迫使俄羅斯撤軍，只能讓普丁更難解決財政困窘問題，長期下來可以削弱其權力基礎。