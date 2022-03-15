聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，由於俄羅斯進攻烏克蘭，世界各國必須採取行動，以防「全球糧食體系崩潰導致飢荒四起」。

古特瑞斯在紐約對記者說，俄、烏之戰可能對全球糧食供應產生影響深遠的後果，進而對最貧窮人口造成嚴重傷害。

他表示：「這場戰爭的衝擊遠超出烏克蘭，同時也對世上最脆弱的人民和國家形成打擊。」

古特瑞斯指出，即使在開戰之前，開發中國家就因「空前通貸膨脹、利率不斷上揚和債務負擔逼近而難以擺脫疫情，走向復甦…如今他們的糧倉又遭到了轟炸」。世界糧食計劃署（WFP）供應的小麥有半數以上產自烏克蘭。

古特瑞斯警告，聯合國全球糧價指數現已達到歷來最高點，世界上45個開發程度最低國家進口的小麥，至少有1／3產自烏克蘭和俄羅斯。

因此他懇切地呼籲，「我們必須盡一切所能，防止全球糧食體系崩潰導致飢荒四起」，並呼籲立即終止俄、烏戰事。（譯者：張佑之）1110315