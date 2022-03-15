【愛傳媒蔡詩萍專欄】 跑之前，我會說，為了健康，為了獎牌，為了某種存在的意義吧！跑的過程中，我只能說，跑完就~好，跑完就好～（喘氣中）！跑完之後呢？我癱坐地上，一口一口吞下啤酒或可樂，我只會說，真爽，真爽，真爽！

這次香魚馬，沒有獎牌，完賽送一只紀念杯。我試了試，太重，沒法套在脖子上當獎牌，用來喝啤酒吧！為了那七小時，42公里，我繞了翡翠水庫集水區好幾座湖泊，在攝氏25、6度的陽光下。

為什麼要跑馬？！跑的人都明白，那是一種癮頭，樂在其中。不跑的人，你怎麼跟他們講，都沒用。於是，跑馬是一個人的武林。是一個人的小劇場。

你碎碎唸唸，一路掙扎，知道那就是人生的隱喻。跑，就對了，不用理別人，別人也不會理你（又不是上凸台的料）！

否則，那麼熱的天氣，那麼頑強的路面，那麼囂張的日光，你一步一步的踩著，只為了一只杯子（有天不小心打破）？！只為了一張成不了金氏紀錄的完賽證明（幾年後成為廢紙）？！只為了跟別人說嘴，我又跑完幾場全馬（但比你快比你多的人多的是，而不跑的人根本不懂你的跑馬心）？！

你為的是什麼呢？！香魚馬隔天，我把杯子拿出來，把玩著，真有趣，竟然給我一只完賽杯子！生平跑馬第一次！

但我把它放在櫃子裡，顯眼的位置，跑完17馬，只有兩次沒有獎牌，一次在日本宮崎，給了一紙證書，一次在碧潭香魚馬，給我一只杯子。

都值得紀念，一個平凡的馬拉松跑者，看了會微微激動的跑馬心情。繼續奔跑吧，老傢伙，離百馬又靠近了一些些呢！

作者為知名作家

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