美股今天盤勢震盪，收盤多半下跌。聯邦準備理事會16日將宣布升息，以控制通膨。

道瓊工業指數小漲1.05點，以32945.24點作收。

標準普爾指數下挫31.20點或0.74%，收在4173.11點。

科技股那斯達克指數跌262.59點或2.04%，收12581.22點。（譯者：張佑之）1110315