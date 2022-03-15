俄烏和談樂觀 國際油價大跌至近2周低點 08:512022/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄烏戰事逐漸趨緩，國際油價跌至近兩周低點。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於俄烏和談獲得進展，可望使全球供油增加，同時中國因疫情加劇而限制民眾行動，可能影響能源需求，國際油價今天大跌5%以上，滑落到近2週來最低點。 紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價重挫6.32美元或5.8%，來到每桶103.01美元。 倫敦北海布倫特原油5月交割價下滑5.77美元或5.1%，來到每桶106.90點。 （譯者：張佑之）1110315 美藉俄烏危機 推進聯歐制華戰略 黑海恢復出口 穀物價轉弱 #俄烏 #和談 #國際油價 #每桶 #交割 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－英國富時100指期 偏多看待 04:102022/03/15 證券．權證 楊潔篪就烏克蘭局勢闡明陸立場 提供烏援助 09:232022/03/15 兩岸 操盤心法－戰事牽動台股 電子股修正壓力仍大 04:102022/03/15 證券．權證 日銀唱鴿，兩國利差預期將拉大 美元兌日圓 刷5年新高 04:102022/03/15 全球財經 西線無戰事 資金湧進美股 04:102022/03/15 投資理財 談俄烏局勢 楊潔篪蘇利文羅馬會面 04:102022/03/15 話題觀察 《國際金融》和談有望推升歐股漲1.2% 中國疫情抑制礦業股 09:482022/03/15 財經 調停紛碰壁 歐洲盼中國扮和事佬 04:102022/03/15 焦點新聞 原物價漲 拉美基金鹹魚翻身 04:102022/03/15 投資理財 楊潔箎會蘇利文 聚焦俄烏衝突 04:102022/03/15 財經要聞 英國國防部：俄切斷烏克蘭海上貿易 04:102022/03/15 國際大事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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