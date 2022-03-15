由於俄烏和談獲得進展，可望使全球供油增加，同時中國因疫情加劇而限制民眾行動，可能影響能源需求，國際油價今天大跌5%以上，滑落到近2週來最低點。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價重挫6.32美元或5.8%，來到每桶103.01美元。

倫敦北海布倫特原油5月交割價下滑5.77美元或5.1%，來到每桶106.90點。 （譯者：張佑之）1110315