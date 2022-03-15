烏俄戰爭持續延燒，國人雖然關心戰況的發展，卻未必能掌握不同的衝突面相，特別是台灣長期收播歐美主流媒體訊息，又處在中國的壓力情境下，一群來自白俄羅斯的在台留學生就提醒，台灣人因為生存壓力而支持烏克蘭，這種情感的投射可以理解，但國際訊息的接收如果太過侷限，並不利於台灣人研判現勢發展。

台灣媒體日前報導，包括婦女和兒童在內的7名烏克蘭平民，在當地時間10日試圖自基輔撤離時遭俄羅斯人攻擊喪生，這則殘害平民的新聞令人神共憤，但這則新聞並未說明是否查證、或確認攻擊的一方，就斷言俄方就是行凶的劊子手。

從白俄羅斯來台就讀博士班的F同學說，來自俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭等斯拉夫國家的留學生大多使用Telegram交流資訊，他在上面看到不同於台灣的新聞採訪角度，有倖存逃出的難民告訴記者說，他們撤離時是遭到後面的武力攻擊，因為是從後面，合理猜測是來自城裡的烏克蘭人，很可能是極右派的武裝民兵。

F同學說，對入侵的俄軍來說，攻擊平民會受到國際的責難，最好是讓平民全數撤出，才能讓雙方軍隊正面對決，俄軍可以利用空優大規模掃蕩，沒有理由要留下老百姓，徒增自己的困擾，況且俄軍尚未佔領當地，居民撤離時受到背後射擊，很可能是來自城裡武裝民兵，但是在台灣看到的消息，卻都沒有做合理的懷疑與查證，就一口咬定是俄軍攻擊平民。

外交部長吳釗燮10日在立院外委會面對立委羅致政質詢時，遭外界批評對烏克蘭相關業務歸屬與烏國退出獨立國協時間都不清楚。（合成圖／報系資料照／侯世駿攝）

「從台灣新聞上可以感受到，台灣人把烏俄情勢投射到自己身上，好像看到很可憐很小的台灣，對上很大很可怕的中國。」F同學說，他可以理解台灣人的這種情感投射，但事實上烏克蘭並不是一個「可憐的小國家」，它的面積跟德國、法國差不多，人口大概是俄羅斯的三分之一（俄羅斯2021年人口約1億4千萬、烏克蘭約4千3百萬），而且烏克蘭國家內部種族、宗教複雜，台灣的情況不能拿來與烏克蘭相對照，台灣政府與人民應該多從不同面向了解當地的情況，民主社會是建立在充足的訊息下，才能做出更完整而健康的判斷。

F同學說，他在台灣看到引用烏克蘭與西方媒體報導，把烏俄的戰爭描述成「屬於歐洲的先進、乾淨的烏克蘭」對抗「老舊、腐敗的俄羅斯」，甚至還有擄獲俄軍二戰時期的大砲，顯示「俄羅斯很破爛」。但他憂心地指出，他從親俄國的新聞上所看到的，卻是先進的戰車、飛機與無人機，「我覺得心裡很難過，我很擔心，要是烏克蘭人民覺得俄國很容易打，（作戰的時候）是不是會太隨便」，擔心外界片面接收俄羅斯很弱的消息，造成誤判形勢，反而不利烏克蘭。

國人對烏克蘭的遭遇有情感投射，外交部也發起募集物資活動，協助烏國民眾度過難關。（圖／報系資料照）

來自白俄學生的另類觀察觀點，恐怕並非無的放矢，而且就活生生反映在台灣官員備詢的場景上。外交部長吳釗燮接受立委質詢時，搞不清楚外交部是由哪個單位負責烏克蘭業務，官員明知烏克蘭會是質詢焦點，卻也未掌握烏、俄在台留學與居留人數，看來雖然政府大力相挺烏克蘭，民間也迅速募集超過新台幣5.7億元的捐款，但官員對烏克蘭情況似乎未能完全掌握。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒痛批，吳釗燮做為堂堂外交部長，面對立委質詢時，卻不懂蘇聯解體後的獨立國協與東協的差別，負責業務的司長也搞不清楚烏克蘭是否為業務所轄的國際組織成員，連國關學者出身的立委羅致政也不知道烏克蘭根本沒有簽署正式加入獨立國協，「大家都在混」。他指出，雖然台灣決定跟隨美國的外交政策，但外交不是當人家的「石頭狗」、呼來喚去，在資訊上「偏食」，也會營養不良，不利於台灣發展國際空間。

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