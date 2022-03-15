由許多個民族組成的烏克蘭共和國，過去在蘇聯時期派駐不少操俄語的俄裔軍公教人員到當地服務，來自白俄羅斯的留學生F同學說，烏克蘭西部主要信奉東儀天主教（Uniats），與烏東的東正教信仰不同，加上烏克蘭在2019訂定烏克蘭語為國語，很多烏東的居民根本不會說烏克蘭語，種種因素引發烏東居民對烏克蘭中央政府不滿，「俄語人口遭迫害」也成為俄羅斯出兵的理由之一。

烏克蘭在2019年通過《國語法案》，規定電視頻道、廣播頻道，播出內容必須有90%以上使用國語（烏克蘭語）；地方性單位則占比為80%，但克里米亞韃靼語、英語、與歐盟24種官方語言不在此限；出版事業年度出版品總額必須有50%以上的國語書；軍公教體系也必須唯一使用國語。基輔社會學國際研究所在2019年的調查，有28.1%的烏國人民在家只說俄語，其中15.8%平時說俄語，這些說俄語者必須改變語言習慣，而英語及歐盟其他24種反而不受限，因此引發打壓俄語人口的爭議。

俄羅斯宣布暫時停火，讓烏克蘭平民利用人道走廊離開戰區，但卻傳出俄軍攻擊逃離的烏國難民。（圖／新華社）

F同學說，當年國民黨來台灣，為了怕政權不穩而推動講國語，不准人民講台語，是一種統治的手段；烏克蘭不准講俄語，不僅是提倡民族精神而已，在公共場合講俄語，甚至會立刻遭到類似警察的「糾察隊」糾正，甚至吃上官司，一年前甚至有人在VK（俄語系國家類似臉書的社群網站）上「按讚」俄羅斯國旗而吃上官司，「如果你跟之前的蘇聯、或是現在的俄羅斯有好關係（認同蘇聯或親俄羅斯），你的生活絕對會受到影響。」

國民政府來台後曾實施國語推行政策，禁止各級學校使用方言，學生若在校內講台語被抓到，還會被罰錢，隨著各校規定與年代不同，處罰金額從1到10元不等，但對學生來說是不小的金額。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒說，烏克蘭境內有很多擔任軍公教的俄羅斯人，尤其在烏東占人口多數，這些人在當地結婚生小孩、買土地落地生根，他們不會講烏克蘭的國語，但要離開烏克蘭也有困難。

東華大學教授施正鋒教授指出，前蘇聯成員國在蘇聯解體後成立許多國與國的協定及聯盟，每個組織的成員國都不盡相同。例如波海三國就未加入獨立國協，而烏克蘭失去克里米亞、喬治亞為了領土紛爭而退出。（CTWANT合成圖／翻攝施正鋒臉書）

他說，「國語政策」在十八世紀末到十九世紀就出現，台灣從日本時代就有，但現在的世界講求多元比較好，「這件事烏克蘭沒有處理好，你認為過去俄羅斯人打壓烏克蘭語做得不對，但對於不對的事，難道我們要做同樣的事情嗎？強迫不同語言的人民同化，就像強迫樹木生長的方向一樣，今天拉往這邊，明天換人掌權又拉往另一邊，拉來拉去，樹就會倒。」

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