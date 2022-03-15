資深藝人澎恰恰2020年宣布欠債2.4億破產，後來他的台商好友林秉文出面協助整合債務，目前債務剩1.6億未還。去年他與沈玉琳舊愛佩真合作直播賣泡菜，先後向對方借款46萬，還傳訊表示「今晚是我人生最後一晚」，隨即失聯，嚇得佩真不敢再開口討錢。時隔半年，本刊記者電洽佩真，發現澎恰恰曾在去年11月承諾2星期後還款，從此杳無音訊，讓佩真無奈大嘆：「我家不是大富大貴，賺的都是辛苦錢，借錢至少有個時間點，無聲無息會讓我覺得好像沒有要還。」

去年11月澎恰恰承諾佩真過2星期後會還錢。（圖／佩真提供）

佩真透露，澎恰恰去年11月24日曾傳訊詢問她債務金額，佩真心疼澎恰恰還自動降價，46萬僅要他還40萬，澎恰恰當下表示「困難快解開了」、「再2週吧」，佩真也鼓勵他：「人生只要還活著都是希望。」豈料之後沒等到任何音訊，連林秉文的債務協商計畫都沒找她，「我也沒主動問，不好意思要，以為要等電話看什麼時候排到我們。」佩真感嘆當初看澎恰恰急需用錢，她在雙方不熟的狀態下二話不說點頭幫忙，但討債卻得看人臉色，「感覺有點被騙了。」

佩真強調自己是不愛計較的人，但她一肩扛起家庭重擔，有2個孩子跟母親要養，光每月房貸要繳7萬，加上店面租金4萬多，底下還有11個員工，就算不吃不喝每月開銷高達50萬，「為什麼我都不敢休息？借完錢我戶頭都沒錢了，現在也很吃緊。」加上她年前接連車禍2次，第一次連環車禍導致她爆廢一台30萬休旅車；除夕當晚又遭無照的外籍學生擦撞，因對方沒有保險，目前只能雙方協商，「如果她賠不出來，我也只好自認倒楣。」

佩真去年底、農曆年陸續車禍，導致現在沒有代步工具。（圖／截自佩真臉書）

目前佩真只能先向朋友借車代步，後續因工作需求仍得購入貨車。她苦笑先前鄒媽媽一直叮嚀她「債不過年」，沒想到錢還沒回收，衰事接連找上門，讓不迷信的她也直呼：「很玄！」但她此時仍不想告上法院，唯一訴求是希望澎恰恰能主動押個還錢時間，「變成借錢的我們不好意思，去要也尷尬，至少給我個時間點！」

本刊致電、傳訊澎恰恰兒子皮皮，截至截稿時，未能獲得他的回應。澎恰恰好友林秉文則說：「她（佩真）沒跟我們協商，我就沒去了解，當時記者會已經說很清楚要來協商，澎哥有給我們名單的，我們有一一打電話過去，我有承諾的都會負責，沒有在名單上過期限就沒辦法。」林秉文也透露澎恰恰與泡菜廠商各說各話，「我不清楚他們債務到底什麼狀況，他們的糾紛就自己在法院解決。」

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