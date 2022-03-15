台北市林森北路清晨發生一起刺胸殺人案。1名30 歲男子今（15日）清晨5時許，疑似許兩名男子在林森北路的騎樓發生衝突，混亂中遭人持刀刺進胸口，男子遭刺後，便捂著傷口到附近的檳榔攤求救，大喊：「快幫我報警」。傷者經送往馬偕醫院急救後仍不治，目前警方正積極緝凶。

警消人員獲報到場後，男子已失去呼吸心跳，救護人員緊急實施CPR後，將人送往馬偕醫院，急救後仍不治，現場警方已經拉起封鎖線採證，將調閱附近監視器進一步釐清案情，積極緝凶。