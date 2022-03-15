0735:就在俄烏周一展開新一輪談判，維持脆弱的外交通道暢通之際，俄軍仍持續在烏克蘭首都基輔，還有其他城市進行猛烈攻擊。紅十字會說，這對平民來說，簡直就是一場惡夢。
據美聯社報導，俄烏透過視訊會議進行的是第4輪會談，由雙方較高級的官員出席。然而，歷經好幾小時的會談後，並沒有出現突破性結果。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說，雙方由於技術性問題暫停會談，計畫周二再繼續。波多利雅科推文說，他們將討論「和平、停火，立即撤軍和安全保證」等議題。
0735:就在俄烏周一展開新一輪談判，維持脆弱的外交通道暢通之際，俄軍仍持續在烏克蘭首都基輔，還有其他城市進行猛烈攻擊。紅十字會說，這對平民來說，簡直就是一場惡夢。
據美聯社報導，俄烏透過視訊會議進行的是第4輪會談，由雙方較高級的官員出席。然而，歷經好幾小時的會談後，並沒有出現突破性結果。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說，雙方由於技術性問題暫停會談，計畫周二再繼續。波多利雅科推文說，他們將討論「和平、停火，立即撤軍和安全保證」等議題。
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