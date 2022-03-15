PTT論壇網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

媒體報導俄羅斯校長聯盟（RUR）日前發表共同聲明，表態支持俄羅斯出兵烏克蘭。對此，歐洲大學協會（EUA）決定，暫停簽署俄羅斯大學成員資格，此舉也引發包括工商管理碩士協會（Association of MBAs，AMBA）等多個國際權威認證機構效仿，決定暫停俄羅斯教育認證，形同不再承認俄羅斯學歷。消息引發熱議，大批台灣網友卻認為此舉不妥，因戰爭與學歷、專業是兩回事。

根據《三立新聞網》14日報導，在俄羅斯校長聯盟共同發表「愛國聲明」，支持俄羅斯出兵烏克蘭後，歐洲大學協會董事會決定，立刻暫停簽署此聲明的大學成員資格，「直到它們再次符合歐洲價值觀」

歐洲大學協會出招後，包括工商管理碩士協會（Association of MBAs，AMBA）、國際商管學院促進協會（Association to Advance Collegiate Schools of Business，AACSB）、歐洲管理發展基金會（European Foundation for Management Development，EFMD）等國際權威性認證機構紛紛跟進，發表聯合聲明痛批俄羅斯入侵烏克蘭，並決定暫停俄羅斯教育機構的所有會員資格和認證活動。

此消息引發台灣PTT論壇網友熱議，紛紛留言：「歐洲哪來價值？」、「世界不是只有歐洲」、「這是變相霸凌了吧？留學生何辜」、「全球留俄的哭哭」、「老實說俄羅斯的技術人員水平本來就高」、「學位被撤銷，能力又不會不見」、「企業自己承認就好了」。