PTT論壇網友留言。(圖/翻攝自PTT論壇)

媒體報導俄羅斯校長聯盟(RUR)日前發表共同聲明,表態支持俄羅斯出兵烏克蘭。對此,歐洲大學協會(EUA)決定,暫停簽署俄羅斯大學成員資格,此舉也引發包括工商管理碩士協會(Association of MBAs,AMBA)等多個國際權威認證機構效仿,決定暫停俄羅斯教育認證,形同不再承認俄羅斯學歷。消息引發熱議,大批台灣網友卻認為此舉不妥,因戰爭與學歷、專業是兩回事。

根據《三立新聞網》14日報導,在俄羅斯校長聯盟共同發表「愛國聲明」,支持俄羅斯出兵烏克蘭後,歐洲大學協會董事會決定,立刻暫停簽署此聲明的大學成員資格,「直到它們再次符合歐洲價值觀」

歐洲大學協會出招後,包括工商管理碩士協會(Association of MBAs,AMBA)、國際商管學院促進協會(Association to Advance Collegiate Schools of Business,AACSB)、歐洲管理發展基金會(European Foundation for Management Development,EFMD)等國際權威性認證機構紛紛跟進,發表聯合聲明痛批俄羅斯入侵烏克蘭,並決定暫停俄羅斯教育機構的所有會員資格和認證活動。

此消息引發台灣PTT論壇網友熱議,紛紛留言:「歐洲哪來價值?」、「世界不是只有歐洲」、「這是變相霸凌了吧?留學生何辜」、「全球留俄的哭哭」、「老實說俄羅斯的技術人員水平本來就高」、「學位被撤銷,能力又不會不見」、「企業自己承認就好了」。