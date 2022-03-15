聯強(2347)四大產品線，集團副總裁暨發言人杜書全表示，資訊家用產品將成長個位數百分比，其他3大產品線包括資訊商用、通訊、IC元件需求仍強，今年增長估達雙位數，其中通訊因印尼市場可期，成長可望大躍進。聯強前2月營收寫同期新高紀錄，首季同期新記錄仍有望，今年業績也將續挑戰歷史新高。至於今年毛利率部分恐略微下降，但產品組合穩健。

資訊商用(IT commercial)業務營收去年增19%，疫情、缺料使許IT多設備建置皆存延宕現象，但市場需求並沒有不見，疫後數位轉型、新需求湧現，杜書全表示，今年業績最看好板塊將是資訊商用市場的發展，該業務今年可望續成長。

資訊家用(IT Consumer)業務營收去年增17%，聯強認為過去疫情的兩年來，PC、NB市場需求漸達飽和點，今年成長度恐有設限，預期將是四大板塊中較為遜色。然而電競市場持續壯大，需求馳援，故整體資訊家用業務預估年比仍有低個位數增長或是持平表現。未來幾年，看好5G帶動一新波IT設備需求，業績先蹲後翹有機會。

通訊(Telecom)業務去年增16%，華為智慧手機遭美國政府封殺，香港代理業務受到影響，2019、2020年呈現年減局面，該逆風逐漸緩解，而聯強近年也引進陸系智慧手機品牌搶攻印尼市場，印尼版圖漸壯大，今年通訊業務估將持續升揚。

IC元件(IC Component)業務去年增36%，為去年成長度最威，聯強引進大陸及中小型品牌，且預期今年貨源逐步好轉，力抗缺貨逆風，業績將維持成長。

法人十分關切的俄烏戰爭，杜書全說明，聯強未涉足俄烏市場，沒有直接關係，但戰爭對經濟、供應鏈帶來另一個不確定因素，今年最大風險仍來自供應鏈。他直言，原本認為零組件缺貨問題今年將逐漸改善，然戰爭又投不確定因子，聯強位居IT產業下游，如半導體特殊氣體等變數，需謹慎觀察對供應鏈的影響。

聯強去年第四季營收、毛利、營業淨利均單季新高，單季獲利、EPS也是同期新高度。去年全年賺超過一股本、擬配息5元，亦雙創歷史新高，擁抱高殖利率。

聯強2月營收266.44億元，月減20.33%、年增20.12%，續創同期新高；前2月營收601.94億元，年增12.44%，同寫同期新高。杜書全表示，首季同期新記錄仍有望，今年業績也將續挑戰歷史新高。至於今年毛利率部分恐略微下降，但產品組合穩健。