由於深圳疫情升溫，深圳市政府為避免疫情持續擴大，決定各工廠停工一周將全面核酸檢測以確保疫情受到控制。艾美特-KY(1626)指出，深圳廠生產的產品持續與外銷客戶溝通，將延後交貨，並配合當地政府防疫措施，到3月20日停工。

因疫情再起，東莞市疫情防控指揮部辦公室宣布《關於做好全市多輪核酸檢測工作的通告》，將在全市展開多輪核酸檢測，各工廠並停工一周。

艾美特目前內銷的自有品牌產品占營收比重55％，皆在江西九江工廠生產，這部分不受深圳廠區停工影響。另外，45％的外銷業務中，約有7成產品在深圳廠生產，其餘產品則在九江生產。

雖然艾美特為加速兩廠有效的利用率及降低生產成本，2021年下半年啟動九江廠與深圳廠產能移轉調整，深圳廠未來將保留業務、研發及營運本部，但產能調整必須到2024年才能完成，因此，這次也受疫情波及，目前已經與外銷客戶溝通，將因停工影響的產品延後出貨，現階段外銷貨櫃出貨、裝船則不受影響。