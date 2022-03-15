華研(8446)董事會通過2021年財報，全年營收8.37億元，年減28.2％；營業毛利6.57億元，年減29.1％；營業利益3.84億元，年減37.1％；淨利歸屬於母公司業主3.47億元，年減31.2％，每股盈餘6.56元，董事會通過擬配發現金股利4.5元。

華研表示，2021年持續受疫情影響，原規畫演唱會停辦，為近年來首次全年大型演唱會掛零，且受到大陸監管網路娛樂環境與商業條件，衝擊到產業的發展，致使授權收入未能提升等影響，整體營收、獲利較2020年減少。

華研按照計畫發行作品，豐富公司曲庫內容資產，且持續深入影視音產業，繼2019年投資大慕影藝後，2021年再聯手大慕影藝與凱擘影藝合資成立泛娛樂投資公司「大曉創藝」，並與文策院合資成立「大慕可可」公司，投入影視作品的開發跨域轉譯、影視人才培育及擴大投資，盼能打造健康的產業生態圈，引入更多投資，蓬勃影視內容產業。

今年3月初在疫情稍緩下完成動力火車台北小巨蛋演唱會，且推出演唱會NFT產品，開創新的銷售領域。儘管娛樂產業外部環境艱困，公司內部活動及線上活動從未停歇，已展開兩屆「ZZ世代練習生徵選計畫」持續挖掘與培養新人、連續17年舉辦詞曲創作大賽與連續7年舉辦「華研所」活動，為公司及產業培養人才，打造未來成長動能。