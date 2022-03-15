高雄銀(2836)14日召開法說會，總經理徐翠梅表示，受惠調整獲利結構、追求穩定成長策略效益顯現，2021年稅後淨利9.09億元、每股盈餘（EPS）0.78元，雙創歷史新高。展望2022年，高雄銀將致力透過4大主軸方向，盼使營運更上層樓、獲利再創新高。

高雄銀2021年淨收益40.14億元、年增7.76％，稅前淨利10.5億元、年增達18.47％，稅後淨利9.09億元、年增達19.17％，雙創歷史新高，每股盈餘0.78元亦為近5年高點。資產報酬率（ROA）為0.32％、股東權益報酬率（ROE）為5.37％，優於前年0.28％、4.82％。

徐翠梅表示，經過積極調整收益結構，高雄銀去年利息淨收益27.91億元、年增7.14％。受惠青創業務授信績優及受託兌付振興五倍券及高雄券，放款、存匯、財富管理手續費強勁成長，帶動手續費淨收益達5.9億元、年增達36.26％。僅財務操作淨收益6億元、年減8.4％。

高雄銀去年存款平均餘額2359億元、年增約57億元，其中活存年增13.15％、定存年減3.32％，使活存比提升至51.8％。放款平均餘額1784億元、年增約34億元，其中消金年增10.17％，企金及政府則年減2.08％、3.68％。

高雄銀去年淨利差（NIM）自0.99％升至1.02％、存放利差自1.28％升至1.33％。徐翠梅指出，主因近2年積極調整存款結構，透過增加活存、降低新台幣長天期定存，成功降低資金成本。去年資本適足率自12.42％升至13.23％、第一類資本比率自10.49％升至11.48％。

同時，高雄銀近3年資產品質亦持續優化，去年底逾放金額降至4.94億元，使逾放比自0.3％降至0.27％、備呆覆蓋率自382.6％升至476.44％。惠譽信評給予國內長期信用評等AA-(twn)、短期信用評等F1+(twn)、發行人違約評等長期BBB+、短期F1，展望「穩定」。

展望2022年，徐翠梅表示，將以「突破現況、破繭而出、挑戰新高銀」的精神，以「創造經營績效，建構優質高銀」為願景，透過提高營運績效、穩定資產品質、強化內稽內控、加速數位轉型等四大主軸方向努力，盼使高雄銀更上層樓、獲利再創新高。