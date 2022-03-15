民進黨3月初已拍板由高雄市長陳其邁爭取連任，而藍營人選仍沒著落，對此，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍直言，基層都很擔憂再這樣下去，高雄市長陳其邁躺著選就贏了。至於台北市議員羅智強是否會參選高雄，童則透露羅智強不選高雄的原因。

童燕珍11 日接受香港媒體《中評社》專訪時，透露羅智強為何不選高雄的原因，首先是羅智強有跟她通過電話，表達對高雄選戰的看法，希望能透過「零看板」選戰方式來參選，但這做法在高雄並不適合，因為高雄幅員遼闊，如果叫同黨議員不掛看板，這對他們而言，很難選舉，這也是羅智強很難克服的點。

其次，童燕珍指出，有些藍營支持者不希望羅智強來高雄參選，這些人不是不喜歡羅智強，而是心疼羅沒必要來高雄，被民進黨羞辱和抹黑，認為羅應該要去勝算比較高的選區參選，才不會被糟蹋。

對於國民黨在高雄市長的選情，童燕珍直言，母雞難尋，到現在市黨部都沒有明確訊息，她擔心，再這樣拖下去，陳其邁幾乎是躺著選了。