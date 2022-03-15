女星陳怡蓉2016年與整形醫生薛博仁結婚，婚後育有一女，生活幸福美滿，前天(3/13)是她43歲生日，在老公跟一群朋友陪伴下開心慶生，她分享了老公準備的禮物，竟然是一條銀樓櫥窗裡才看得到的金項鍊，她看了不禁傻眼：「哪來的靈感？」。

陳怡蓉昨天在臉書po文，透露老公在毫不隱瞞下「狀似秘密幫我找了朋友吃飯唱歌」，但她還是挺開心，畢竟以為老夫老妻應該不會再有什麼驚喜，沒想到老公仍幫她慶生，「雖然一直被我看破手腳，最後還要演假驚喜」，陳怡蓉甚至對太醜的場佈看不下去，只好自己動手處理，連點蠟燭的打火機都是她去借的。

而每年她的生日，老公一定會特地準備禮物，因此生日趴到了這個環節，陳怡蓉果真收到了，不過這回的禮物有點特殊，「我竟然喜得一條金項鍊，完全不知道醫生哪來的靈感，就是各大銀樓擺在櫥窗那種金項鍊、就是傳統迎娶新娘戴的那種…」。

看著這個讓人驚呆的傳統派禮物，再想想過去身為時髦女明星的自己，陳怡蓉卻發現，自己的心態有點不一樣了，「不知是時間到了還是被戰事影響了…我..我我竟然很喜歡欸，金項鍊讓我感到安心」，幽默不失實際的感想逗得眾人笑爆。

而今年生日，陳怡蓉許下的生日願望，不是為了自己，而是真心希望能平和過日子，「在這疫情肆虐全球動蕩的狀況下，我的願望十分normal，那就是世界和平、世界和平、世界和平，醬ㄅ～」，也不忘對另一半送上感謝之情，直呼薛博仁是「全世界最可愛的腦公」。