桃園機場本月11日晚間7點半突然大停電，包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等，突然陷入一片漆黑。桃園機場原以為是迴路故障，經巡檢後赫然發現，在第二航廈行李處理廠內，發現一處電纜遭人破壞，現場還遺留一把「油壓剪」，桃機驚覺有人刻意破壞事態嚴重立刻報警，航警局組成專案小組，調閱監視器後發現，有兩名工人在現場逗留行跡可疑，目前已鎖定身分將傳喚到案。

桃機11日晚間7點半突然停電，包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等，突然陷入一片漆黑。當時桃園機場指出，停電原因為主變電站D03迴路與備援迴路C01跳脫所致，研判可能是電纜故障，但檢查後卻發現是遭到人為破壞。

桃機311大停電鎖定2工人破壞，剪斷電纜油壓剪丟現場。(翻攝畫面)

據了解，桃機第二航廈11日部份區域停電時，初步檢測是供應北側電車系統（PMS）線路故障，桃場公司維護人員馬上進行線路全面分段檢查，其中一名維護人員14日於巡檢時，在第二航廈行李處理廠內，發現一處電纜遭人破壞，現場還遺留一把「油壓剪」。

對於日前可能是人為破壞電纜導致發生停電事件，桃機公司表示，當時停電初步檢測為供應北側電車系統（PMS）線路故障，在排除故障問題後，為避免相同問題再次發生，桃機公司也後續分段，將線路面詳細檢查，對於14日發現另有電纜遭人破壞情事，已經向航空警察局報案。

目前航警局刑警大隊調閱現場監視器赫然發現，案發現場出現兩名工人，目前經過清查包商以及內部人員後，已鎖定兩人身分，將傳喚到案釐清案情。