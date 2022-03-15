大S與汪小菲去年宣布離婚，為10年婚姻劃下句點，日前更無預警宣布與大她7歲的舊愛「酷龍」成員具俊曄再婚，男方更在認愛隔天就搭機直飛台灣，目前正在防疫旅館進行隔離，距離大S家僅有2公里遠，如今卻傳出大S現身該處地下停車場，還表示迫不及待想見到新婚老公具俊曄。

具俊曄抵達台灣後，住進「台北最貴隔離旅館」封號的瀚寓酒店，距離大S台北住處僅2公里，日前透過IG曬出工作照，只見桌面擺著中文教科書，被猜測在練習中文以便跟大S家人溝通，行為可以說是相當貼心，根據《非凡娛樂》報導，男方住進防疫旅館隔日，大S就搭著要價百萬的保母車現身地下停車場，在與酒店員工開會之餘，還不忘跟具俊曄甜蜜視訊，想跟新婚老公見面的心情表露無遺。

不過根據《自由時報》報導，整件事情根本子虛烏有，該輛出現在地下停車場的保母車，並非大S家中那台，而且「去隔離酒店開會」在疫情未趨緩情況下，根本是相當不合理的事情，也就是說不論大S本人或車，其實這段時間根本未進去過防疫旅館。

昨（14日）是白色情人節，具俊曄雖然與大S無法見面共享甜蜜時光，但不忘於IG發文並配圖除了介紹自己NFT作品之外，還感謝外界在這段時間支持他和大S結婚一事，被韓媒以「具俊曄對世紀婚姻發表感想」當標題報導。