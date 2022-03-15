要變天了，氣象專家彭啟明表示，周四下半天開始鋒面通過，中部以北轉雨，不排除有強對流雨發展，周五東北風南下，北台灣降溫，高溫約26度，周末回溫。但下周二、三開始，北方更強的冷空氣南下，以及鋒面發展，溫度將顯著下滑，明顯轉涼，低溫下探15、16度，提醒下周到三月底間都是較不穩定的天氣。

彭啟明在臉書指出，周四（17日）下半天開始有鋒面通過北台灣，中部以北短暫雨，加上近期台灣附近溫度較高，不排除有較強對流或雷陣雨發展，這波鋒面移動速度很快，預計周五（18日）清晨離開，之後東北風南下，北部溫度略降，中午高溫約26至28度。不過周末又會顯著回溫，逐步轉晴。

彭啟明表示，下一波的變化從下周二、三（22、23日）開始，北方冷高壓南下，台灣附近將轉為偏東北風，溫度顯著下滑，明顯轉涼，低溫下探15、16度，也會有鋒面雲系發展接近台灣，水氣略多，但強度與影響時間都還有變動空間，提醒下周到三月底間，和近期穩定天氣相比有較大落差，變得較不穩定，以北部及東半部的變化較大，中南部仍較為穩定。

至於近日天氣，彭啟明說，今天到周四白天西半部中午高溫30至33度，東半部28到29度，很有初夏的感覺，早晚各地約18至22度，中午悶熱，其他時間舒適。