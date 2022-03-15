半導體測試介面廠精測(6510)正式邁向集團化發展，董事會通過決議案，將透過新設投資子公司「測冠投資」轉投資新設合資孫公司「揚弈科技」，將內部智動化事業處分割孵化為首家新創企業，朝成為AI製造系統服務廠商發展，強攻智慧製造商機，打造為營運第三隻腳。

精測14日傍晚公告，為跨足智慧製造產業所需，董事會通過新設投資公司「測冠投資」、再轉投資新設「揚弈科技」。其中，測冠投資為全資子公司、資本額1.35億元，將以半導體產業為核心，尋找策略性合作夥伴，取得前瞻性關鍵技術及市場契機。

而揚弈科技創立資本額2億元，精測將透過測冠投資斥資約1.2億元取得60％股權、由精測創辦人兼總經理黃水可擔任董事長，其餘約40％由揚弈科技員工認股，未來將承襲精測研發DNA，以人工智慧（AI）為核心、打造智慧工廠為目標，發展為AI製造系統服務廠商。

精測表示，揚弈科技為公司內部孵化的首家新創企業，前身為2016年成立的智動化事業處，首要任務是將自家工廠升級為智慧工廠。事業處從零開始著手建立自有AI團隊，耗時5年投入五大領域基礎建置及人員專業能力養成，成功打造完整的智慧化生態體系。

精測指出，精測最終完成建構智慧製造所需的5大智動化解決方案，包括設計智慧化、感測器智慧化、設備智動化、物流智動化、管理平台視覺化，為廠內無縫銜接企業資源（ERP）、智慧排程（APS）、製造執行（MES）、品質、人力資源、廠務管理等各種應用系統。

精測表示，智動化事業處不僅完成自家智慧工廠實踐，成功以AI提升精測的產能、效率與良率，2020年更獲科技管理學會頒發的「科技管理獎」殊榮，為當年度企業類唯一獲獎團隊。隨著智慧製造解決方案獲得成效，後續將開始由「內服」到「外用」。

精測指出，透過分割智動化事業處獨立新設揚弈科技，後續將鎖定廣大製造業推出三大智慧工廠套件系統產品，包括「智慧設備系統」、「自動分析儀系統」及「機聯網×戰情室×AI應用系統」，盼能協力製造業邁向智動化未來，並成為集團營運第三隻腳。