2021年海運大爆發，陽明(2609)董事會通過2021年財報，全年每股盈餘48.73元，配發現金股利20元，股息配發率41％，以昨日收盤132.5元計算，現金殖利率15.09％。

陽明2021年營收3336.87億元，稅後盈餘1652.68億元，每股盈餘48.73元，均創歷史新高。董事會決議發放20元現金股利，符合市場預期，也終結10年沒法發放股利情況，今天長榮接著召開法說會，股利令人期待。

今年前2月陽明累計營收為688.41億元，年增66.79％，淡季中依舊強勁。法人認為，雖然市場擔心高油價衝擊歐洲，但美國市場需求強勁，隨著美西港口合約6月底到期，廠商擔心港口工人罷工或怠工而提前運送，塞港可能轉移陣地到美東；另外，亞洲到美西的運力因為塞港後勤供應鏈受阻造成有效運力持續下滑，且合約價格上漲，預期2022年美洲線運價優於2021年，美國線平均運價年增上看5成，有利於貨櫃航商的獲利提升。