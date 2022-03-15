長榮航(2618)公布2021年財報，全年營收1038.72億元，年增17％；歸屬母公司業主淨利66.08億元，較前年度轉虧為盈，每股盈餘1.31元。董事會除了通過配發0.6元現金股息，也通過與以色列航太工業公司(IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時長榮航波音777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約1成，有助於調整客貨運營收比重。

長榮航2021年客運營收78億元，年減167億元，減幅68.4％；2021年載客數29萬人次，下滑87.4％，客運承載率20％，單位收益成長106.4％。隨著疫情變化，各國境管措施及檢疫隔離規定，施行強度有別，客運需求谷底震盪。防疫期間，全力配合政府各項防疫政策，滾動檢視航班，維持骨幹航線營運。

貨運營收2021年總計852億元，年增70.3％，全年載貨量86萬噸，年增21.8％，貨運承載率93.9％，年增6.1個百分點，單位收益成長38.4％。隨著全球經濟復甦，商品庫存回補顯現，加上海運塞港外溢效應，航空貨運需求強勁。2021年第四季完成3架777新貨機引進，貨機機隊由5架擴大至8架，同時利用客機客艙空間載貨，挹注貨運運能。

長榮航與以色列IAI簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，波音777-300ER客機改貨機具有容積大的特性，最大貨運酬載為100公噸，略少於可酬載106噸的777F貨機，但因機身較長貨艙容積可達2.8萬立方英呎，高於777F貨機的2.3萬立方英呎，容積率增加近25％，適合載運目前最具市場成長性的電商貨品，777F貨機則適合於載運重貨，該3架客機改貨機機型加入營運後，將可讓長榮航空貨機機隊的調度更靈活。

以色列航太工業公司總部位於以色列特拉維夫，創立至今已累積將近70年的維修及客機改貨機等多項服務經驗，先前長榮航空於2007年間也有多架波音747-400客機、747-400 Combi在該公司進行改裝為貨機的工程。