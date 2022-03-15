303大停電後，不少縣市仍出現多區陸續停電的情況，而立委蔣萬安逼問行政院長蘇貞昌敢不敢承諾不再大停電？蘇拒絕承諾，強調原因已查清。港媒今(15日)分析指出，只要電力持續供應不穩，民怨攀升，年底選舉民進黨很可能保不住，現階段的7席縣市首長。

根據《中評社》報導指出，回顧2018年的縣市長選舉，蔡英文因上台初期力主年金改革，民進黨民調一路下滑，導致縣市長選舉慘敗，22個縣市只拿到6席縣市長。當時的行政院長賴清德下台負責、蔡英文辭掉黨主席。而今電力供電不穩，就算如蔡政府所說不是缺電問題，但設備時常故障，恐怕也成一顆不定時的炸彈。

該篇報導分析認為，從蔡英文上任以來，大停電的狀況不只發生一次，會這樣一再發生，難道蔡政府可以不用負責？難道民眾不會有抱怨？政府能力民眾不會質疑？今年底的縣市首長選舉會不會再度發生民進黨選情不佳狀況，就看電力供應的穩定度。

另外，該報導指出，尤其這幾次停電問題都發生在高雄、台南綠軍地盤，綠委抱怨不斷，面對民怨更不敢第一線捍衛蔡政府的政策，但行政院長蘇貞昌以及經濟部長王美花卻不願意拿出「官位」當保證，只要電力持續供應不穩，民進黨年底選情恐怕也像電力供應一樣不穩。