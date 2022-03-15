俄烏戰爭進入第20天，成全球關注焦點。臉書粉絲專頁「工程師看政治」指出，普丁縱有發動戰爭之罪，但烏克蘭總統澤倫斯基是這場戰爭的「作者」之一，因他甘為背後勢力做馬前卒，犠牲自己的國家去成就別人的利益，受害者是無辜軍民而不是他，這是無可辯駁的罪惡，「演技或許可以騙得過一些人，但騙不過所有的人」。

臉書粉專「工程師看政治」日前發文表示，認為澤倫斯基與俄羅斯總統普丁都有其罪。普丁發動戰爭本身就是罪，死亡的每一個無辜平民、軍皆為其責，但這些都已夠清楚沒什麼好檢討的了；澤倫斯基卻非常值得檢討，因為他有機會與能力不讓戰爭發生，但他甘為背後勢力做馬前卒，犠牲自己的國家去成就別人的利益，還鼓勵平民上戰場，這是「無可辯駁的罪惡」

文章分析，普丁會使出戰爭下策，理由很簡單，他不要北約／美國的軍事力量出現在國境邊緣，美國主導的北約一再東擴，普丁不再忍讓， 決定以武力解決。至於有人主張「烏克蘭有加入北約的自由」，文章則質疑，加入北約是全民意志還是少數人的意志？畢竟這項政策並未經過公投。

綜觀俄烏局勢，文章呼籲台灣應作為借鏡，夾在強權中生存就該面對現實，台灣端靠意識形態不能解決問題，只會製造問題，唯有不偏向任何一邊，才有最大的生存空間；因為一旦開戰，所有人的命都死無所值，不過是在為上層犧牲而已。