胰臟癌早期症狀不明顯，癌細胞轉移、惡化速度又很快，發現時經常已是晚期，因此被稱為「癌王」。胃腸肝膽科醫師林相宏表示，曾收治過兩名年輕胰臟癌病患，分別為31及40歲男性，兩人有5大共同點包括抽菸、胃痛或胃口不佳、痛到背部、體重減輕及腹部超音波無法診斷，其中體重減輕是比較晚期的症狀。

林相宏日前於個人臉書粉專指出，過去曾收治過兩名年輕胰臟癌病患，分別為31及40歲男性，令他驚呼直呼「我下巴真的快掉下來了」。31歲男很幸運，在腫瘤還很小時引起胰臟炎，緊急掛急診後，透過內視鏡超音波早期診斷出胰臟癌，轉診開刀。不過另一位40歲男性就沒這麼好運，胃悶痛長達3個月且體重下降，到醫院求診時，癌細胞已轉移到肝臟。

林相宏表示，兩名患者有5大共同點，包括抽菸、胃痛或胃口不佳、痛到背部、體重減輕、腹部超音波無法診斷，兩人診斷出胰臟癌2個月前都曾照過腹部超音波，但胰臟位處胃部後方、腹腔深處，用超音波很難看得清楚，早期小型腫瘤需靠內視鏡超音波偵測、判斷。

林相宏說，抽菸的人罹癌風險比一般人高3倍，其中胰臟癌患者1／4有抽菸習慣，要戒菸10年以上才能降低風險，研究顯示二手菸也會增加罹患胰臟癌機率。此外，胃痛或胃口不佳超過1至2個月，無論怎麼吃胃藥都沒有改善，就要特別注意小心。

不過林相宏說，多數患者大多都是等到背部疼痛、體重減輕時才到醫院求醫，因胰臟位於人體的後腹腔，當腫瘤壓迫神經時，就可能引發背痛，有此症狀時腫瘤大部分已經變大；另外體重減輕也是比較晚期的症狀，發現時大多已為時已晚。最後他也提醒，為了自己及家人健康，一定要戒菸，以免後悔已經來不及。