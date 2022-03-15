教士隊剛進入春訓就傳出壞消息，他們的主力游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在季外左手腕舟狀骨骨折，總管普瑞勒（A.J. Preller）15日宣布小塔提斯可能要開刀，預計缺陣3個月。如果養傷過程沒有更多意外，可以在6月中回歸。

「這很糟糕，我讓大家失望了，特別是我自己。我覺得我們本季很有希望，我很想出來幫助隊友。」小塔提斯並不是在練球時受傷，他表示1個月前開始左手腕有異狀，醫生診斷是更早之前就受傷，只是他開始揮棒之後才發現問題。外界推測可能是他去年12月騎車摔傷，當媒體問他是否摔車造成，小塔提斯只回說：「哪一次？」可見他摔車很多次了。

教士隊雖然砸大錢補強，上個球季先盛後衰，79勝83敗無緣季後賽。9月時的一場比賽，小塔提斯還在休息區遭到隊友馬恰多（Manny Machado）大聲斥罵，詳細原因不明，不過兩人事後表示他們已經和好了。

今年23歲的小塔提斯是上季國聯全壘打王（42轟），打擊率0.282，攻擊指數高達0.975，一度成為國聯MVP熱門人選。然而費城人哈波（Bryce Harper）最後拿走17張第一名選票而摘下MVP，國民隊索托（Juan Soto）獲得第2名，小塔提斯屈居第3。另外小塔提斯也在2020年的MVP票選位居第4，他去年與教士隊簽下14年價值3.4億美元的超級合約（新台幣97億），持續到2034年。