位在桃園楊梅的家樂福物流中心昨(14日)清晨發生大火，廠房全面陷入火海，濃煙直竄天際，警消灌救後疏散44名員工無人傷亡，但2萬坪乾貨區被燒毀損失難以估計，未料今天幼獅工業區高上路上一家倉儲又發生失火，目前仍在進行灌救，讓警消疲於奔命。
據了解，起火的倉儲是位於高上路上的一間鐵皮建築，清晨7時許攒出大火，整個濃煙竄天，猶如昨天家樂福倉儲大火翻版，目前桃園市消防局動員十餘輛水箱車前往灌救，目前尚無法得知是否有人受困，搶救仍在進行當中。
位在桃園楊梅的家樂福物流中心昨(14日)清晨發生大火，廠房全面陷入火海，濃煙直竄天際，警消灌救後疏散44名員工無人傷亡，但2萬坪乾貨區被燒毀損失難以估計，未料今天幼獅工業區高上路上一家倉儲又發生失火，目前仍在進行灌救，讓警消疲於奔命。
據了解，起火的倉儲是位於高上路上的一間鐵皮建築，清晨7時許攒出大火，整個濃煙竄天，猶如昨天家樂福倉儲大火翻版，目前桃園市消防局動員十餘輛水箱車前往灌救，目前尚無法得知是否有人受困，搶救仍在進行當中。
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