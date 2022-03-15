國1北上五股交流道5車連環撞 車流一度回堵2公里 08:222022/03/15 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上五股交流道5車連環撞 車流一度回堵2公里。(翻攝國道高速公路局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上32.9公里，今（15日）上午7時許發生五輛自小客連環撞事故，由於事故地點位於五股交流道入口處內側，且正值上班時刻，現場5部自小客車發生事故後現場雖無人受傷，但車流量一度回堵超過2公里，目前事故已排除，國道公路警察局正在釐清肇事原因。 家樂福楊梅末日「蕈狀雲」大火 元兇疑員工抽菸釀禍 他遇「殭屍魚」剝斷尾巴 下秒翻身朝口澆水 出現奇蹟動了 #國道1號 #車流回堵 #五股交流道 #高公局 #是 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫遊覽車國道一號追撞7車 6人受傷送醫 04:102022/03/13 地方新聞 目睹國道車禍報警被討1.2萬散落物處理費 網怒炸：官僚澆熄熱心 19:352022/03/13 社會 好心女目睹國道死亡車禍幫報警 3月後竟收1萬2000元罰單 13:132022/03/13 社會 俄烏大殺戮押對股是機會 謝金河：這2檔跟台積電命運大不同 05:202022/03/14 財經 提供車禍影片卻要付散落物處理費 高公局主動撤銷 19:512022/03/13 社會 馬斯克下戰帖找普丁「單挑」 賭注是烏克蘭 21:522022/03/14 財經 雞排妹放送上帝視角 左滑驚天動地洩雪白渾圓：以為是屁股 10:272022/03/14 娛樂 清明前夕祖先每晚來託夢 原是祖墳遭挖掘 12:322022/03/14 社會 好心被雷親！女子熱心提供錄影佐證車禍 卻意外須付萬元處理費 18:482022/03/13 社會 吃麥當勞不收垃圾 高中生跩嗆「顧客是上帝欸」 網氣炸 11:122022/03/14 社會 俄烏第四輪談判最快今登場 耶路撒冷是首選 04:102022/03/14 國際大事 台股是熊還是牛 看Fed臉色 04:102022/03/13 財經要聞 休旅車國道拋錨 夫婦車陣中舉牌狂跳 影片曝光網嚇瘋 09:252022/03/13 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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