國道一號北上32.9公里，今（15日）上午7時許發生五輛自小客連環撞事故，由於事故地點位於五股交流道入口處內側，且正值上班時刻，現場5部自小客車發生事故後現場雖無人受傷，但車流量一度回堵超過2公里，目前事故已排除，國道公路警察局正在釐清肇事原因。