國道一號北上32.9公里，今（15日）上午7時許發生五輛自小客連環撞事故，由於事故地點位於五股交流道入口處內側，且正值上班時刻，現場5部自小客車發生事故後現場雖無人受傷，但車流量一度回堵超過2公里，目前事故已排除，國道公路警察局正在釐清肇事原因。

家樂福楊梅末日「蕈狀雲」大火 元兇疑員工抽菸釀禍
他遇「殭屍魚」剝斷尾巴 下秒翻身朝口澆水 出現奇蹟動了
#國道1號 #車流回堵 #五股交流道 #高公局 #