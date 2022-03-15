美國之音報導，美國太平洋空軍司令威爾斯巴克周一(3月14日)警告中國，不要想利用俄羅斯與烏克蘭危機對周邊鄰居發動未受挑釁的攻擊，否則可能面臨比俄羅斯遭到的更強而有力的國際反應。

肯尼斯·威爾斯巴克將軍(Gen. Kenneth Wilsbach)在美國空軍協會米切爾航空航天研究所一場視頻對話中發出上述警告。他說，中國在俄烏危機中第一個應該汲取的教訓，就是體認到國際社會對俄羅斯未受挑釁而對烏克蘭發動的攻擊所招來的強大國際反應。

威爾斯巴克說：「我希望最大的教訓就是全球社會已經展示出，當一個非常大的強權對一個鄰居採取未受挑釁的攻擊時，他們是如何匯聚在一起的。而且國際社會已經實施了許多、許多的制裁和外交舉措等，同時也對烏克蘭提供援助。國際社會對俄羅斯對烏克蘭做的事，並對歐洲和其他國家遭受風險感到憤怒。所以我希望中國能夠認識到並體認到，如果他們對他們的一個鄰居採取某種未受挑釁的攻擊，他們將面臨非常類似，或甚至更強而有力的反應。」

其次，這位美國空軍在太平洋地區最高指揮官說，中國必須看到北大西洋公約組織(NATO)如何團結一致採取行動。

威爾斯巴克說，每次中國官方在談話要點中批評美國在太平洋組建一個有如北約般的組織就讓他覺得好笑，因為美國實際上並沒有在這麼做，但其實只要在印太地區發生未經挑釁的攻擊，此地區的國家自然就會團結起來反對這種攻擊，所以中國應該學到的另一個教訓，就是像北約或臨時組成的組織會因為時事而發生，他希望中國能認識到這一點。

另一個教訓，威爾斯巴克還希望提醒中國注意的是軍事層面。他說，從俄羅斯這次在侵略行動中遇到的障礙，中國也必須思考，他們的鄰居所處的地形將使他們難以透過侵略來達到軍事目標，「或許他們還沒有準備好去做他們想要做的事」，因此他希望中國能注意到俄羅斯在這次侵略中遭受的巨大經濟及生命損失。

威爾斯巴克重複他月初在空軍協會的活動中說過的話強調，太平洋美軍正在密切注意中國在此地區的活動，他要求所有人都緊盯中國和北韓的動態，避免北京和平壤利用歐洲的戰事伺機而動。

「在俄烏危機期間我正在非常密切注意中國」，威爾斯巴克指出，「我在美國空軍協會的活動就解釋過。因為中文的『危機』一詞就帶有『機會』、『危險的機會』的意味，那就是翻譯出來的意思。所以他們當然會把危機視為是一個危險的情況，不過他們也會在那個危險的情況中尋找機會。所以我不僅僅是要求所有人密切注意中國，同時也要注意北韓。」

威爾斯巴克提到，美軍每天都在和同盟國日本及澳大利軍隊亞共同操練，在有突發狀況、危機或衝突時，美國還有盟軍的第五代戰機能運用，「這是我們的實力，它幾乎是我們的『超級力量』」，但如果從「中國隊還有誰？」來看，中國隊不僅小，其能力也有限，「他們有什麼能力能給我們帶來麻煩？他們的隊不會為我們帶來多少能力和麻煩，坦白說。」

他說，如果從中國的角度來看「美國隊」，美國隊有許多軍事能力，其中還有許多是第五代，「如果你是中國的軍事規劃者，那應該讓你感到擔心，因為那是非常好的能力」，那些能力足夠在戰鬥中對抗中國。

雖然中國與俄羅斯領導人在冬奧期間發表加強合作的共同聲明，不過威爾斯巴克說，在太平洋地區能見到的中俄聯合演訓並不多，他不會說兩國在軍事上有任何聯合操作能力，而且他們的系統非常不同，不過有意思的是中、俄各自都認為自己才是領導者，「我很樂意見到他們這種緊張」，他認為未來這會是兩國間的問題，因此雙方沒有聯合操作能力對美國來說是一件好事。

但是再一次從中國的角度來看，威爾斯巴克說，中國見到的是美國與韓國、日本、澳洲共同操演，還有其他國家如印尼，甚至印度、馬來西亞和新加坡，美國空軍與這些國家的空軍經常一起進行飛行演練，彼此間有聯合操作能力，因為大家使用一樣的設備，有時候甚至還有數據鏈接，技巧非常類似，「我們與盟友夥伴非常能聯合操作，中國卻沒有這些。他們沒有這種能力。」

威爾巴斯克的上司、美軍印太司令部司令阿奎利諾(Adm. John Aquilino)上星期在美國參議院軍事委員會的聽證會上也表示，在俄烏衝突期間美國持續在注意中國的動靜。「我們持續觀察並試圖指認：中國是否在關於改變世界秩序以及人們在烏克蘭情勢中見到的擔憂中學到正確教訓？」

阿奎利諾說，他希望中國能從中汲取的教訓，首先就是一場非法戰爭可能帶來的巨大生命損失。他認為這場戰爭的大量傷亡將糾纏著俄羅斯的普京及中國的習近平。此外，國際社會對俄羅斯的譴責，以及自由世界能對俄羅斯施加的重大經濟影響也是他認為中國必須注意的。

對於中俄兩國是否在俄烏衝突中有所合作，金融時報周日報導說，在入侵烏克蘭期間俄羅斯曾向中國提出軍事援助的要求，這個要求引起白宮警覺，美國官員認為中國試圖協助俄羅斯，而中國官員則公開呼籲以外交途徑和平解決衝突。

中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會上針對中國是否接到俄羅斯的協助要求，以及中方如何回覆，未來是否有機會向俄羅斯提供支持的問題表示，這是美國近來在烏克蘭問題上接二連三對中國散布的虛假信息，「用心險惡」。

他說，中國在烏克蘭問題上立場一貫、明確，中方一直以來「為勸和促談發揮著建設性作用」，當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫而不是火上澆油。