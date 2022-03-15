一名女網友分享，她來台北工作2年，每天趕著早上7點的捷運上班，晚上常工作到11點，雖然可以有百萬年薪，卻毫無生活品質可言，相較北漂前的工作，年薪雖然只有約60萬，卻擁有高品質的生活，讓她最近好迷網，詢問大家會怎麼選擇，貼文引起熱烈討論，沒想到比較多人想要有好的生活品質。

一名女網友在Dcard發文表示，今年27歲，在台北工作2年，每天清晨趕7點的捷運上班，加班到晚上9點才能回家，還經常工作到11點，睡一下隔天起床又要繼續打拚，如此爆肝的工作月薪7.5萬元，加上年終、福利等可以年薪百萬。在來台北之前則是做著早八晚五不會加班的工作，月薪3.9萬元，年薪約60萬元。

不過每天拚命工作，生活毫無品質讓她迷網，她說，以前可以打扮自己每天開開心心的，現在因為沒時間穿，連買衣服的慾望都沒有了，詢問網友「90年代後的大家生活是怎樣的呢？你們會怎麼選擇？」

貼文引起熱烈討論，原PO在留言區中寫下兩個選項，分別是「我選生活品質」以及「我選擇工作高薪」，統計至15日早上，有3452人選生活品質，915人選工作高薪。