2021年後疫情時代造成全球航運大亂、塞港及缺櫃的問題，也因此開啟了台股的航海王時代。而這次的烏俄衝突可以帶給我們什麼新啟發呢？

隨著烏俄衝突升溫，民眾最先感受到的是能源價格飆漲所帶來的荷包縮水，汽車加滿油的金額不斷攀升，此刻電動車已是民眾換車首選的原因之一。細究電動車的構造(電池、馬達及電控，俗稱三電系統)，三電系統都用到許多基本金屬，如鎳、鋰、鈷、銅、鋅…等，而這次全球對俄羅斯經濟制裁所引發的金屬供給擔憂，也確實使得上游金屬價格暴漲，進而影響到下游的電動車產業。國內許多投資人看好電動車未來發展，電動車相關ETF就有四檔，而上游金屬相關ETF則有期街口道瓊銅(股票代號：00763U)，均是投資人可提前佈局的投資標的。

街口投信指出，美國總統拜登已宣布禁止進口俄羅斯石油與其相關產品，無獨有偶英國也宣布於2022年底前逐步禁止進口俄羅斯石油。油價驚驚漲之際，石油輸出國組織（OPEC）成員國對於加速增產，減緩國際制裁的衝擊，亦是意見分歧。俄烏戰爭短期間尚無法平息，消息面更迭下，原油價格波動相較於過往將明顯放大。投資人不太可能買進實體原油，通常會透過期貨交易所買進原油期貨，惟期貨屬於具有高度槓桿的投資工具，對於非專業投資人來說存在操作風險，例如:保證金追繳與期貨轉倉等，未必是你我皆知的基本常識，因而衍生出期貨ETF，投資人透過專業經理人的管理，來達到既便利又簡單的投資，更重要的是，最小可投資金額遠遠低於期貨所需，是小資族最佳的選擇。

街口投信分析，石油不僅僅用在交通工具上，凡舉衣服的人造纖維、運動用品的合成橡膠、還是農作物的化學肥料都是透過石油直接或間接生產而得，除此之外，台灣民眾對於舶來品的依賴度極高，在油價高漲的年代，勢必反應在運費上，以致日常生活受到油價的影響遠比你我想像得更加廣泛；然而，俄羅斯入侵烏克蘭所造成的傷害已發生且無法抹滅，全球對俄羅斯的制裁應將持續一段時間，俄羅斯做為全球第二大的石油供給國，石油供給因而中斷將是預料中的事情，等著我們的也許是另一個高油價時代。