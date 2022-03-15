PTT論壇網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT論壇網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

繼303全台大停電後，全台各地不時傳出再度停電消息，就連故宮南院與桃園機場也無法倖免。面對停電、缺蛋、少子化、萊豬與福食入台、物價與房價漲翻天等現況，PTT論壇網友直言「以前雖也爛但沒爛到這樣」，發文問「台灣現況有817後悔了嗎？」大批網友則回答「沒有」，因為「是死忠的」，諷刺意味強烈。

網友在PTT論壇發表文章《台灣現況有817後悔了嗎？》內文指出，物價漲翻天、房價漲翻天、少子化創歷史新低、萊豬又福食、缺蛋又停電，以前雖也爛但沒爛到這樣，發文者並強調說實在他已後悔了，問道「台灣現況有817後悔了嗎？」

此文引發熱議，部分網友回應：「我後悔了」、「我後悔讓立委過半 讓執政黨這麼囂張」、「為什麼一定要讓自己這麼苦才要後悔？」「藍色都不檢討，為什麼綠色爛到出汁，他們還能選輸」、「我們柱柱姐已經開示，不動腦筋的817」。

但有大批網友則回應：「沒有！我817，我永遠忠誠！」「沒有，我是死忠的，不可能後悔」、「沒，我家的是越來越死忠」、「當然沒有，越來越死忠」、「答案當然是沒有，你不要小看死忠的智商」、「死忠的不會」、「不會，有小英在」、「我不後悔，有政府會做事」。