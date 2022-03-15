日本漫畫產業一向有廣大讀者群，昨14日漫畫雜誌「NAKAYOSHI」官網發布了《東京喵喵》作者征海美亞於3月7日因蛛網膜下腔出血（腦中風的一種）離世，享年42歲。

征海美亞(又名征海未亞)自1998年出道以來作品不斷，其中的《東京喵喵》圍繞在魔幻少女的故事情節，成為她最具代表性的作品之一，去年雜誌社宣布即將推出《東京喵喵 NEW～♡》的消息。一經發布後，由於此作品為舊作進行重製而成，本就早已有知名度在，因此在網路上形成熱烈的討論，當中片頭曲的旋律既輕快又充滿童趣，幾乎所有動畫迷都能夠哼出幾段。

NAKAYOSHI編輯部14日表示，對征海美亞的辭世表達哀悼之意，並提到老師的葬禮已由家屬協助完成，《東京喵喵》新裝版漫畫已於2月發行，《東京喵喵~NEW♡》系列新作也將在今年夏季開播，編輯部強調，為了繼承老師的遺志，被留下來的我們必須忍著悲痛繼續完成創作。

「NAKAYOSHI」官網發布了《東京喵喵》作者征海美亞於3月7日因病離世。（圖/NAKAYOSHI）

漫畫雜誌 NAKAYOSHI編輯部說明，老師已創作好了新版所有捲的封面插圖，編輯部這兩年來，看到老師十分辛苦地去投入創作，非常期待能和新版一起交付給大家。最後編輯部也向長期喜愛老師作品的海內外讀者致上深深的道謝。