3月13日，大陸全國新增本土確診新冠病例1337例，涉及吉林、山東、廣東、陝西、河北、上海、天津、江蘇、甘肅、遼寧、黑龍江、北京、浙江、重慶、雲南、廣西等16個省、自治區、直轄市。疫情形勢十分嚴峻。3月14日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友發佈微博，解析為何近期出現多點聚集性疫情，並對疫情形勢作出最新判斷。他強調，在「動態清零」總方針的指引下，只要大家克服麻痹思想，再接再厲，堅持嚴防死守不鬆懈，扎實落實常態化防控的各項疫情防控措施，全國疫情形勢在未來幾周就一定會得到明顯控制。

吳尊友表示，出現這種局部聚集性疫情多點同時發生的局面，一是受全球尤其是亞洲疫情高發的影響。2022年1月以來，中國大陸報告本土聚集性疫情明顯增加，月均疫情起次數，是去年和前年的約十倍。境外輸入病例主要來自周邊國家和地區，如越南、韓國、緬甸、寮國、俄羅斯、香港特區等。

二是受Omicron變異毒株傳染性強的影響。中國近期疫情報告的新冠病例以Omicron變異株為主，約佔80％。Omicron分為四個基因型，中國流行的主要是BA.2和BA.1.1。Omicron毒株BA.1的傳播速度比Delta毒株增加約70％多，而BA.2又比BA.1傳播速度高出60％多。

三是受近期疫情的多數新冠感染者無症狀或症狀輕微造成發現難的影響。由於約90％的人完成了新冠疫苗接種，人群已經有一定的免疫力，同時，Omicron毒株致病相對較弱，這就使得相當比例的感染者沒有症狀或症狀特別輕，難以發現，這給疫情防控增加了困難。因此，這就需要防控措施能夠更加敏感地捕獲疫情，並能更快、更準確地做出反應。

吳尊友強調，「動態清零」仍然是中國控制這輪疫情的總方針，要求各地能及時發現疫情、及時阻斷傳播、及時治療病人，做到發現一起、控制一起、消滅一起。當前發現疫情的主要措施包括：對入境人員隔離觀察，對涉及境外冷鏈及貨運相關人員日常監測，對密切接觸者隔離觀察，對發熱門診或疑似感冒的就診者核酸檢測，在疫情發生後開展一定規模局部人群的核酸檢測或多輪的局部全員核酸檢測，等等。這些發現疫情的措施必須實施的早、快、準，才能把疫情遏制在萌芽中。

吳尊友提醒，阻斷傳播的措施主要包括：戴口罩、手衛生和保持社交距離等個人防護措施，在疫情發生時對局部封控限制人員流動，對密切接觸者或次密接接觸者進行隔離，對新冠病人進行治療等。治療措施主要包括：中醫藥治療，恢復期血漿或中和抗體應用，對症治療，特效藥，心理康復治療等。

吳尊友表示，發現疫情、阻斷傳播、治療病人等措施綜合應用構成了「動態清零」的核心內容。「動態清零」的靈魂是及時、準確、全部乾淨地斬斷傳播鏈，不讓病毒繼續在人群中傳播擴散，把病毒消滅在疫情所在地。

吳尊友樂觀表示，雖然中國當前面臨的疫情形勢十分嚴峻，但與Omicron毒株襲擊歐美國家及周邊國家時出現的單日新增病例數大幅度上升和死亡數繼續增加相比，中國已經取得了疫情防控的巨大成功。

吳尊友呼籲，在「動態清零」總方針的指引下，只要大家克服麻痹思想，再接再厲，堅持嚴防死守不鬆懈，扎實落實常態化防控的各項疫情防控措施，全國疫情形勢在未來幾周就一定會得到明顯控制。