世界最長擊殺紀錄保持人、代號「Wali」的加拿大狙擊手，被封為「狙神」，日前加入烏克蘭的抗俄戰並已抵烏，消息曝光後引起全球軍事迷關注。但昨(14日)微博卻瘋傳Wali「魂斷烏克蘭」、「美西方輿論將圍繞瓦力之死，引發關注。但仔細分析，Wali過去都會在網路上發文，其網站最新一篇發文正是14日，並提到「不用擔心我的安全，我已經離昨天被轟炸的基地很遠了」。
「Wali」曾參與阿富汗及伊拉克戰爭，2017年某次出動時使用一把有效射程僅2000公尺的TAC-50狙擊槍，僅開一槍就成功擊殺遠在3540公尺外的目標，距離遠到子彈在空中飛了約10秒鐘，成為世界最長擊殺紀錄保持人。也成他最讓人聞風喪膽的紀錄。
大陸微博14日傳出一篇發文，內容提到「全球最頂尖的狙擊手Wali果然魂斷烏克蘭！美西方輿論將圍繞瓦力之死，展開新一輪對俄羅斯的輿論攻勢...」。該消息並未有任何烏、俄官方出面證實。但卻馬上引起網友高度關注，討論熱烈，其「生死之謎」在網路瘋傳。
不過，Wali之前都會在網站上記錄在烏克蘭的經歷，而14日的貼文，他則是寫下，「別擔心我的安全，我已經離昨天被炸的基地很遠了。我以前去過那裡，但很短暫...」。後來微博也有相關貼文表示，「Wali推文證實自己還活著，此前網傳他已經被打死了」。
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