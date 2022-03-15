俄羅斯飛機轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫。(圖／路透社)

世界最長擊殺紀錄保持人、代號「Wali」的加拿大狙擊手，被封為「狙神」，日前加入烏克蘭的抗俄戰並已抵烏，消息曝光後引起全球軍事迷關注。但昨(14日)微博卻瘋傳Wali「魂斷烏克蘭」、「美西方輿論將圍繞瓦力之死，引發關注。但仔細分析，Wali過去都會在網路上發文，其網站最新一篇發文正是14日，並提到「不用擔心我的安全，我已經離昨天被轟炸的基地很遠了」。

「Wali」曾參與阿富汗及伊拉克戰爭，2017年某次出動時使用一把有效射程僅2000公尺的TAC-50狙擊槍，僅開一槍就成功擊殺遠在3540公尺外的目標，距離遠到子彈在空中飛了約10秒鐘，成為世界最長擊殺紀錄保持人。也成他最讓人聞風喪膽的紀錄。

One of the world’s best snipers has arrived in Ukraine.



The French-Canadian “Wali” from the Royal Canadian 22e Régiment made his reputation during tours in Afghanistan, Syria and Iraq



He fought in the same Canadian unit as the sniper with the world’s longest kill (3.5 km)



🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/iWOZiyUXpC — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2022

大陸微博14日傳出一篇發文，內容提到「全球最頂尖的狙擊手Wali果然魂斷烏克蘭！美西方輿論將圍繞瓦力之死，展開新一輪對俄羅斯的輿論攻勢...」。該消息並未有任何烏、俄官方出面證實。但卻馬上引起網友高度關注，討論熱烈，其「生死之謎」在網路瘋傳。

不過，Wali之前都會在網站上記錄在烏克蘭的經歷，而14日的貼文，他則是寫下，「別擔心我的安全，我已經離昨天被炸的基地很遠了。我以前去過那裡，但很短暫...」。後來微博也有相關貼文表示，「Wali推文證實自己還活著，此前網傳他已經被打死了」。